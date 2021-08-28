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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: دورة تدريبية حول إدارة الفريق البحثى الأحد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول ادارة الفريق البحثى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الاحد و الاثنين  ٢٩، ٣٠ اغسطس ٢٠٢١ .


ونوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

 

جدير بالذكر انه انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة حلوان وحرصًا على سلامة منتسبيها؛ والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، تبدأ جامعة حلوان حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بكورونا، وتستمر فى مواصلة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الأستاذ الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الأتحاد.

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هذا وقد أشاد  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بدور الدولة المصرية، وحرصها الشديد على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، مؤكدا أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة،  دعمًا لجهود الدولة في ظل الخطة القومية للدولة لحماية كافة مواطنيها  بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأعلن  الدكتور ممدوح مهدى أن الجامعة بدأت بتوفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، حيث وفرت الجامعة   عدة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووجه سيادته الشكر للطاقم الطبى، واتحاد طلاب الجامعة  لما قدموه من جهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية، موضحا سيادته  أنه تم تطعيم ما يقرب من ألف من منتسبي الجامعة اليوم بإجمالى 3000 منذ بدء حملة  التطعيم .

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