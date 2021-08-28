تنسيق الكليات 2021| عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان يوضح برامج الكلية ... ورئيس الجامعة الكلية تقدم مجموعة من البرامج المميزة

عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: صناعة البرمجيات أصبحت جزء من الاقتصاد العالمى

عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: برنامج هندسة البرمجيات يهدف لإعداد خريج قادر على بناء النظم البرمجية وتطويرها

ماجد نجم رئيس جامعة حلوان :نسعى لطرح مجموعة من البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة

تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان العديد من البرامج الدراسية والتخصصات المميزة والفريدة فى إعداد خريج متوافق مع متطلبات سوق العمل، وفى هذا الاطار يوضح عميد الكلية البرامج الدراسية المتواجدة بها .

قال الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان هي أول كلية حاسبات في مصر تنشيء برنامج خاص بـ هندسة البرمجيات والذي تم اعتماده في عام 2006 وحذت بعد ذلك حذوها كليات الحاسبات بالجامعات المصرية الأخري.



وصرح الدكتور امام فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" الى أن صناعة البرمجيات أصبحت جزء من الاقتصاد العالمى ولذلك يهدف برنامج هندسة البرمجيات الى إعداد خريج قادر على بناء النظم البرمجية وتطويرها وفق منهجيات هندسية مجربة، ومعايير قياسية معتمدة مع مراعاة عناصر الجودة، والتكلفة، والاعتمادية للنظم المطورة.



وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن برنامج هندسة البرمجيات يقبل طلاب الثانوية العامة علمى رياضة و علمى علوم والحاصلين على الحد الأدنى لقطاع الحاسبات.

وبينت أن نظام الدراسة بالبرنامج يعتمد على الساعات المعتمدة ويشترط للتخرج اجتياز الطالب 132 ساعة معتمدة، وان البرنامج يوفر فرص لتدريب الطلاب في شركات البرمجيات الكبرى من أجل تأهيلهم لسوق العمل.

ويهدف برنامج هندسة البرمجيات إلى إعداد خريج قادر على تطبيق مفاهيم الحوسبة والرياضيات في مجال تخصص هندسة البرمجيات، تحليل المسائل وإيجاد الحلول المناسبة لحوسبتها وتصميم الأنظمة المحوسبة وكافة مكوناتها، وتطبيقها، وتقييمها بناءً على المتطلبات.

ويؤهل البرنامج الخريج للعمل فى مجالات مختلفة منها مبرمج نظم، محلّل نظم، مصمّم نظم، مطوّر برامج، محلل بيانات ومهندس صيانة برامج.

أشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تقدم مجموعة من البرامج المميزة ومن أهمها برنامج هندسة البرمجيات والذى يعتبر من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات.

كما أوضح نجم أن البرنامج يقوم بإعداد خرج لديه من المعرفة و المهارات ما يؤهله للمنافسة على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان تسعى لطرح مجموعة من البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل ويعد برنامج المعلوماتية الطبية الذي تقدمه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من البرامج المميزه لما له من تأثير في إعداد طالب مؤهل في تخصص البرمجيات الطبية قادرعلى المنافسة على المستوى العالمي.

وفى إطار متصل وأشار الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلي برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات الذي بدء تشغيله في سبتمبر ٢٠١٩ ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأردف الدكتور أسامة الى أن برنامج المعلوماتية الطبية يهدف الى اعداد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية أن برنامج المعلوماتية الطبية يستقبل الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وفقا للحد الأدنى لقطاع الحاسبات، حيث يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس عقب اجتيازه ١٣٥ ساعة معتمدة بنجاح، ويعد طلاب هذا العام محظوظين حيث يجري الآن تغيير نص المادة ٧٩ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذي بمقتضاها يستطيع الطالب المتفوق ان يحصل علي درجة البكالوريوس في ثلاثة مستويات دراسية فقط (ثلاثة أعوام) إذا استوفي متطلبات التخرج ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات ولمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول علي الرابط التالي:‏http://medical-fcih.helwan.edu.eg/home