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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تلقي 12 قنبلة مضيئة على الحدود مع لبنان

صاروخ - ارشيفي
صاروخ - ارشيفي

أفادت شبكة أخبار سوريا الوطن بأن جيش العدو الإسرائيلي ألقي 12 قنبلة مضيئة في أجواء السياج الحدودي مقابل بلدتي ‎يارين والضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وكان أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بمواصلة  سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جديد عدوانها علي المياة الإقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن طائرة مسيّرة عن بعد تابعة للعـدو الإسـرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية مساء اليوم مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية اللبنانية الجنوبية.

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وذكر  البيان أيضا أن زورقاً حـربياً تابعاً للعـدو الإسـرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية الليلة مقابل رأس الناقورة.

وأشار البيان  إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

إسرائيل لبنان الاحتلال الاسرائيلي الأجواء اللبنانية المياة الإقليمية اللبنانية السياج الحدودي

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