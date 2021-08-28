كيف بدأت شركة مرسيدس .. وأبرز ألقاب سياراتها في مصر

تعد شركة مرسيدس الألمانية هي واحدة من اقوى العلامات التجارية في عالم السيارات، حيث اتخذت رمز النجمة الثلاثية شعارًا لها، و التي ترمز إلى الأقطاب الثلاث، و اشتهرت خلال مسيرتها الممتدة و الرائدة بالعديد من الطرازات المتنوعة، وذلك بين فئة السيدان، و الهاتشباك، و طرازات الكروس اوفر، بالإضافة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

كيف بدأت شركة مرسيدس .. وابرز القاب سياراتها في مصر

يرجع تاريخ تأسيس شركة مرسيدس الألمانية إلى عام 1926، بينما كانت الانطلاقة الأولى على يد كارل بينز، وذلك عندما حصل على اول براءة اختراع في عام 1886، لتأتي بعد ذلك رحلة شراكة قوية عند إنتاج أول سيارة تحمل النجمة الثلاثية بعد اندماج كل من شركتي كارل بنز وغوتليب دايملر.

و خلال الرحلة الحافلة الخاصة بشركة مرسيدس، ارتبطت العلامة التجارية بشكل كبير داخل السوق المصري، ليست على سبيل قدراتها الفنية أو الاطلالة الخارجية، و التجهيزات المطروحة فقط، بل استطاعت سيارات مرسيدس أن تكتسب القاب و أسماء رنانة وسط محبي عالم السيارات.

و تعتبر النسخة s280 من اشهر الطرازات داخل الشارع المصري، نسبة إلى اسمها الشهير وهو "التمساحة"، حيث تمتعت بهيكل خارجي كبير، مع مقدمة مدببة، بالإضافة إلى الشبكات الامامية الفضية و التي تعطي مظهر متألق لهذا الإصدار، ولا ننسى أيضا السيارة مرسيدس 200 والتي اشتهرت باسم "الخنزيرة" حيث كانت انطلاقتها الاولى في عام 1968، بينما تمتعت بعدة قدرات فنية من المحركات مثل نسخة 2000 سي سي، و اخرى 3000 سي سي.

بالإضافة إلى السيارة مرسيدس "الشبح" والتي نالت شهرة عارمة داخل أسواق السيارات العالمية، حيث توفرت بخمسة إصدارات أشهرها، محرك بنزين سداسي الاسطوانات بسعة 2800 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 193 حصان، بالإضافة إلى نسخة اخرى بسعة 3200 سي سي، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 228 حصان، وعزم دوران يبلغ 310.5 نيوتن/متر.

وبين هذه النخبة اللامعة هناك سيارة اخرى من مرسيدس وهي s200 التي اشتهرت باسم "الشمامة" نسبة إلى مصابيحها البيضاوية المميزة الأقرب إلى هذه الثمرة الشهيرة، بينما زودت هذه السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات و نسخة اخرى سداسية الاسطوانات، مع مقصورة داخلية تتسم بالرحابة.