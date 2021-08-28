ربنا كلل مجهوداتنا ببطولة غالية.. الونش يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

بعد التتويج بلقب الدوري

ثمن محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك دعم جماهير القلعة البيضاء بعد التتويج بلقب بطولة الدورى الممتاز رقم 13 في تاريخه.

وقال الونش عبر تصريحات تليفزيونية: أوجه شكرى الى جماهير القلعة البيضاء على الدعم وشكراً لجماهير الزمالك العظيمة كما أشكر الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

رسالة شكر

وأضاف: لاعب الكرة يجب أن يكون كل عمله داخل الملعب وليس خارجه وأتمنى أن تبقى الجماهير في ظهرنا وربنا كلل مجهوداتنا ببطولة غالية مثل بطولة الدورى.

أضاف : الجماهير هى اللاعب رقم واحد في الفريق وأهدى البطولة للجماهير وأهلي ووالدتى ووالدى وزوجتى واخواتى لافتا إلى أن أبنائه سيف وساجدة أصغر زملكاوية في العائلة.

وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.