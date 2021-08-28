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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أول تعليق من أيمن حفني عقب تتويج الزمالك بدرع الدوري

صدى البلد

احتفل  ايمن حفني  لاعب نادي الزمالك   بدرع الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخ نادي الزمالك، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.


ونشر ايمن حفني صورة  من احتفالات لاعبي الزمالك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  “انستجرام”، ، وعلق قائلا : مبروك لجماهير الزمالك العظيمة.. أوفى جمهور في الكون.. لن أنسى أبدًا دعمكم ومساندتكم لي في عودتي من جديد للنادي الملكي العريق عشقي الأول والأخير منذ الطفولة، الحمد للة عاش الزمالك .

 

أيمن حفني يتقدم للزمالك برأسية رائعة في مرمى البنك الأهلي

بسبب الاحتفالات.. كثافات مرورية بمحيط نادي الزمالك

وحرص أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تسليم درع الدوري المصري لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ولاعبي الزمالك، والجهاز الفني والاداري .

 

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.


وحرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

ومرر إمام عاشور كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس محمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة وحلت محل حارس مرمى البنك الأهلي.

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكة بعد ابعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

لم يتبدل الأداء كثيراً مع بداية شوط المباراة الثاني، وبدأ الزمالك في الاستحواذ عى الكرة والبنك الأهلي يدافع بقوة.

وفي ركلة حرة مباشرة من مكان خطير لصالح البنك الأهلي سددها فادي فريد مباشرة على مرمى أبو جبل، الذي تصدى للكرة بصعوية بالغة وأبعدها عن مرماه.

وأجري باتريس كارتيرون تبديل في الدقيقة 55 من عمر المباراة بنزول شيكابالا بدلاً من مروان حمدي لتغيير الشكل الهجومي، بسبب عدم تسجيل أهداف.

,وسجل أيمن حفني هدف مميز من رأسية رائعة في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من حازم امام.

تمكن بامبو من التوغل بين دفاعات الزمالك، واستقبال الكرة من رأسية أحمد علي ثم تسديدها برأسية أخرى منكريم بابو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وحصل فادي فريد لاعب البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة وتأكد الحكم محمود عاشور من الكرة وأقر أنها ركلة جزاء.

وسدد أحمد علي لاعب البنك الاهلي الكرة في المرة الأولى وتألق أبو جبل وأنقذها، ولكن قرر محمود عاشور حكم المباراة أن يتم إعادة الكرة بسبب حركة أبو جبل الخاطئة.

وتنتهي المباراة بتتويج الزمالك بالدوري الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتألق ابو جبل مرة أخرى وتصدى لكرة أحمد علي الذي سدد الكرة مرة أخرى ولم يتمكن البنك الأهلي من التقدم على الزمالك.

الزمالك أيمن حفني نادي الزمالك احتفالات نادي الزمالك بالأعضاء

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