زمالك عمري.. إمام عاشور يحتفل بتتويج الزمالك بدرع الدوري الـ13

أعرب إمام عاشورلاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

و نشر إمام عاشور صورة جديد لة اثناء احتفال الزمالك بتتويجة بدرع الدوري الـ13عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و علق علي الصورة قائلا : زمالك عمري

أعرب إمام عاشور لاعب الزمالك عن سعادته بعد التتويج بالدوري الممتاز، مشددا على أنه كان موسما صعبا جدا وطويلا لكن الروح بين اللاعبين كانت عالية وكنا يدا واحدة واستطعنا أن نحقق شيئا عظيما للقلعة البيضاء.

وعن إيقافه في الفترة الماضية، أكد إمام عاشور قائلا: "أنا أخطأت وأعترف بأنني أخطأت واعتذرت، لكن الناس تحب الانشغال بالسوشيال ميديا".



وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





تعادل الزمالك



وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.

وحرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

مرر إمام عاشور كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس محمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة وحلت محل حارس مرمى البنك الأهلي.

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكه بعد إبعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

لم يتبدل الأداء كثيراً مع بداية شوط المباراة الثاني، وبدأ الزمالك في الاستحواذ على الكرة والبنك الأهلي يدافع بقوة.

وفي ركلة حرة مباشرة من مكان خطير لصالح البنك الأهلي سددها فادي فريد مباشرة على مرمى أبو جبل، الذي تصدى للكرة بصعوبة بالغة وأبعدها عن مرماه.

وأجري باتريس كارتيرون تبديل في الدقيقة 55 من عمر المباراة بنزول شيكابالا بدلاً من مروان حمدي لتغيير الشكل الهجومي، بسبب عدم تسجيل أهداف.