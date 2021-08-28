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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا لو.. طرح أحدث أغاني أسما لمنور على «يوتيوب»

أسما لمنور
أسما لمنور

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد. 

أغنية عمري وشوقي

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية أسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .

من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.

وتخطت أغنية راشد الماجد "الأسد" حاجز الـ15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهي من ألحان أحمد الهرمى، وتوزيعه، لافتا إلى أن هناك عملاً جديدًا سيجمعهما قريبًا جار تجهيزه هذه الفترة.

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رامز عقله طار

وقعت الفنانة المغربية أسماء لمنور - في شهر رمضان الماضي - ضحية برنامج «رامز عقله طار»، والذي يستقطب ضيوف البرنامج لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأثناء فقرة الكبسولة، رفضت "أسماء لمنور"، القفز منها، مما دفع أعضاء فريق البرنامج لدفعها بالقوة من الكبسولة لتسقط بعدها في حمام السباحة".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

 

خلعت زوجها 

كشفت المطربة أسماء لمنور - قبل عامين - عن بعض التفاصيل الخاصة عن حياتها الزوجية مؤكدة أنها انفصلت عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي والذى قامت بخلعه.

وقالت أسماء لمنور أثناء استضافتها فى برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان إنها لا تشعر بالانكسار خاصة أن هى من تركت زوجها وخلعته وليس هو.

وقدمت أسماء لمنور خلال البرنامج عددا من الأغانى لأكثر من مطرب ومطربة ولعل من أبرزهم المطربة فيروز.

يذكر أن أسماء لمنور شاركت فى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "الزمن الجميل" مع المطربة المصرية أنغام والمطرب اللبناني مروان خوري.

لمنور اسما أسما لمنور الفنانة أسما لمنور الفنانة أغنية أنا لو أغنية أنا لو

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