فوائد صحية غير متوقعة لتناول زيت جوز الهند لصحتك أبرزها منع تسوس الأسنان ومحاربة بكتيريا اللثة فوائد أخرى لإضافة جوز الهند لأطباق طعامك يوميا وفقا لموقع بولد سكاى الهندى .

1-محاربة الأكزيما

الاستخدام الموضعي لزيت جوز الهند يقلل من أعراض الأمراض الجلدية المختلفة ، مثل الأكزيما . أشارت الدراسات إلى أن زيت جوز الهند يحسن التهاب الجلد واضطرابات الجلد الأخرى.

2. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

زيت جوز الهند ، عند وضعه على الجلد ، يمكن أن يساعد في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وقد ثبت أنه يحجب حوالي 20 في المائة من أشعة الشمس فوق البنفسجية .

3. يحسن وظائف المخ :

زيت جوز الهند يساعد فى تحسين وظائف الدماغ ولها فوائد رائعة ٌضطرابات الدماغ ، بما في ذلك الصرع ومرض الزهايمر

. 5. يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد

في حين أن زيت جوز الهند يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لدى بعض الناس ، إلا أنه أكثر فاعلية في زيادة الكوليسترول الجيد .

6. قد يساعد في تقليل دهون البطن :

زيت جوز الهند يعمل على تثبيط الشهية فهو فعال لحرق الدهون في جسمك ، وخاصةً الدهون التي يصعب التخلص منها حول خصرك

7-محاربة الالتهابات

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الالتهابات

8. يحسن صحة العظام :

أثبتت التجارب السريرية على الفئران أن زيت جوز الهند البكر يحسن بشكل كبير بنية العظام ، ويمنع هشاشة العظام إلى حد كبير.

9 يقلل من الالتهابات :

استهلاك زيت جوز الهند يوفر تأثيرات قوية مضادة للالتهابات وقد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

10. يخفف من أعراض التهاب المفاصل :

مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة) الموجودة في زيت جوز الهند قد تساعد في تخفيف بعض أعراض التهاب المفاصل . أظهرت دراسة سريرية أن العلاج بالبوليفينول من زيت جوز الهند يقلل من التورم والعديد من الالتهابات التي يسببها التهاب المفاصل.