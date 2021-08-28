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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية غير متوقعة لتناول زيت جوز الهند

جوز الهند
جوز الهند

فوائد صحية غير متوقعة لتناول زيت جوز الهند لصحتك أبرزها منع تسوس الأسنان ومحاربة بكتيريا  اللثة فوائد أخرى لإضافة جوز الهند لأطباق طعامك يوميا وفقا لموقع بولد سكاى الهندى .

1-محاربة الأكزيما 

 

 الاستخدام الموضعي لزيت جوز الهند يقلل من أعراض الأمراض الجلدية المختلفة ، مثل الأكزيما  . أشارت الدراسات إلى أن زيت جوز الهند يحسن التهاب الجلد واضطرابات الجلد الأخرى.

2. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

 

 زيت جوز الهند ، عند وضعه على الجلد ، يمكن أن يساعد في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وقد ثبت أنه يحجب حوالي 20 في المائة من أشعة الشمس فوق البنفسجية .

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 3. يحسن وظائف المخ : 

زيت جوز الهند يساعد فى  تحسين وظائف الدماغ ولها فوائد رائعة ٌضطرابات الدماغ ، بما في ذلك الصرع ومرض الزهايمر 

 . 5. يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد 

 

 في حين أن زيت جوز الهند يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لدى بعض الناس ، إلا أنه أكثر فاعلية في زيادة الكوليسترول الجيد .

 6. قد يساعد في تقليل دهون البطن :

زيت جوز الهند يعمل على تثبيط الشهية فهو   فعال لحرق الدهون في جسمك ، وخاصةً الدهون التي يصعب التخلص منها حول خصرك 

7-محاربة الالتهابات

يحتوي زيت جوز الهند  على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الالتهابات

8. يحسن صحة العظام :

أثبتت التجارب السريرية على الفئران أن زيت جوز الهند البكر يحسن بشكل كبير بنية العظام ، ويمنع هشاشة العظام إلى حد كبير. 

9 يقلل من الالتهابات : 

استهلاك زيت جوز الهند يوفر تأثيرات قوية مضادة للالتهابات وقد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات. 

10. يخفف من أعراض التهاب المفاصل :

 مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة) الموجودة في زيت جوز الهند قد تساعد في تخفيف بعض أعراض التهاب المفاصل  . أظهرت دراسة سريرية أن العلاج بالبوليفينول من زيت جوز الهند يقلل من التورم والعديد من الالتهابات التي يسببها التهاب المفاصل.

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