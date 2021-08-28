فوائد صحية غير متوقعة لتناول زيت جوز الهند لصحتك أبرزها منع تسوس الأسنان ومحاربة بكتيريا اللثة فوائد أخرى لإضافة جوز الهند لأطباق طعامك يوميا وفقا لموقع بولد سكاى الهندى .
1-محاربة الأكزيما
الاستخدام الموضعي لزيت جوز الهند يقلل من أعراض الأمراض الجلدية المختلفة ، مثل الأكزيما . أشارت الدراسات إلى أن زيت جوز الهند يحسن التهاب الجلد واضطرابات الجلد الأخرى.
2. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
زيت جوز الهند ، عند وضعه على الجلد ، يمكن أن يساعد في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وقد ثبت أنه يحجب حوالي 20 في المائة من أشعة الشمس فوق البنفسجية .
3. يحسن وظائف المخ :
زيت جوز الهند يساعد فى تحسين وظائف الدماغ ولها فوائد رائعة ٌضطرابات الدماغ ، بما في ذلك الصرع ومرض الزهايمر
. 5. يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد
في حين أن زيت جوز الهند يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لدى بعض الناس ، إلا أنه أكثر فاعلية في زيادة الكوليسترول الجيد .
6. قد يساعد في تقليل دهون البطن :
زيت جوز الهند يعمل على تثبيط الشهية فهو فعال لحرق الدهون في جسمك ، وخاصةً الدهون التي يصعب التخلص منها حول خصرك
7-محاربة الالتهابات
يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في علاج الالتهابات
8. يحسن صحة العظام :
أثبتت التجارب السريرية على الفئران أن زيت جوز الهند البكر يحسن بشكل كبير بنية العظام ، ويمنع هشاشة العظام إلى حد كبير.
9 يقلل من الالتهابات :
استهلاك زيت جوز الهند يوفر تأثيرات قوية مضادة للالتهابات وقد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.
10. يخفف من أعراض التهاب المفاصل :
مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة) الموجودة في زيت جوز الهند قد تساعد في تخفيف بعض أعراض التهاب المفاصل . أظهرت دراسة سريرية أن العلاج بالبوليفينول من زيت جوز الهند يقلل من التورم والعديد من الالتهابات التي يسببها التهاب المفاصل.