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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادا لتنسيق المرحلة الثانية.. بشرى لطلاب العلمى وبدائل لكليات القمة أمام الشعبة الأدبية

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية 2021

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان  نتيجة تنسيق المرحلة الاولى وموعد انطلاق  تنسيق المرحلة الثانية 2021، والتي من المقرر إعلان موعدها بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2021 غدا الاحد 28 اغسطس 2021.

 

وأكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى  للتنسيق سوف تعلن ظهر غد الأحد  في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 وأضاف مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن المؤتمر سيعقد  بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ومسئولي مكتب التنسيق . 

 

ويستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون المرحلة الثانية لاختيار الكليات ويفكر البعض فى بدائل كليات القمة أو الالتحاق بإحدى الكليات بالجامعات الخاصة لدراسة التخصص الذى يفضله . 

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

 

ونوضح لطلاب الثانوية العامة المؤهلين لـ تنسيق القبول بالجامعات بالمرحلة الثانية، والراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة، شروط تنسيق الجامعات الخاصة 2021 والتي شملت الحد الأدني للكليات وهي: 

- %95 للطب البشرى.
- %90 كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى.

- %80 كلية الهندسة والطب البيطري.
- %70 كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

- %60 لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.
- %55 كليات الزراعة، وباقى الكليات.

تنسيق المرحلة الثانية

موعد بدء التقديم بالجامعات الخاصة 

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمى، إنه سيتم البدء في التقديم للجامعات الخاصة بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ، وأشار إلى أن هناك آلية أخرى لتنسيق الجامعات الأهلية تختلف عن التنسيق بباقي الجامعات، لأنها تعتمد على تقديم المستندات إلكترونياً بهدف تحديد مقر إجراء الاختبار والذي يتم إلكترونيا، ومن بعده تأتي مرحلة تقديم الرغبات.

تنسيق المرحلة الثانية 

بدائل كلية الالسن لطلاب الشعبة الادبية 
 

ننشر لراغبى الدراسة بمجال اللغات و الترجمة و كلية الالسن بدائل الكلية التى يمكن الاستعانة بها  فى كتابة الرغبات : 

  • دراسة اللغات والترجمة بإحدى الجامعات الخاصة.
  • دراسة اللغات والترجمة بإحدى الجامعات الأهلية.
  • دراسة اللغات والترجمة بإحدى معاهد اللغات الخاصة.
  • الدراسة بكلية التربية بإحدى أقسام اللغات.
  • الدراسة بكلية الاداب بإحدى أقسام اللغات.

 

بدائل كلية الاعلام لطلاب الشعبة الأدبية 

 

كما ننشر لراغبى الدراسة بمجال الاعلام بدائل كلية الاعلام التى يمكن الاستعانة بها  فى حال انه لم يحصل على مجموعها: 

  • الالتحاق بإعلام بإحدى الجامعات الخاصة.
  • الالتحاق بالإعلام بإحدى الجامعات الأهلية.
  • الالتحاق بإحدى معاهد الإعلام الخاصة
  • الالتحاق بكلية الاداب قسم اعلام.
  • الالتحاق بكلية التربية النوعية قسم إعلام تربوى.
  • الالتحاق بدراسة التصوير والاخراج  بكليات الفنون والسينما.
تنسيق المرحلة الثانية

اماكن شاغرة بكليات القطاع الطبى لطلاب شعبة العلوم

 

وكشف المجمع التكرارى لمجاميع طلاب الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، عن وجود انخفاض كبير فى الحد الأدنى للقبول بالكليات بالشعبتين الأدبية والعلمية، لأن إجمالى عدد طلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الأولى للتنسيق حوالى 22954 ألف طالب وطالبة، لذلك من المتوقع استيعاب جميع الطلاب بكليات القطاع الطبى، بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثانية التنسيق بكليات العلاج الطبيعى وكذلك التمريض ما يمكن ان يعطى فرصة لطلاب المرحلة الثانية للالتحاق بهاتين الكليتين .

 

أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب شعبة الرياضة 

 

ووفقا لإحصاء فئات مجموع النجاح في امتحان الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة فيتضح أن الطلاب الذين حصلوا على ما يزيد عن 90 % في هذه شعبة الرياضة هم 3000 طالب، ما يوفر مقاعد متاحة في كليات الهندسة للحاصلين على أقل من 90% وبالتالي فأنه وفقا لتوقعات تنسيق الجامعات 2021 سيكون هناك أماكن متاحة للطلاب الحاصلين على أكثر من 85 % وليس فقط بل ستكون هناك أماكن متاحة للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 80% لاستيعاب الطلاب.

 

ويمكن من خلال المقارنة بأعداد الطلاب الذين استقبلتهم الجامعات الحكومية بكل كليات الهندسة خلال العام الماضي 2020، والذين وصل عددهم لـ 18 ألف طالب، وفي حال استمرت هذه الكليات في استقبال نفس الأعداد سيكون عدد طلاب المرحلة الأولى من التنسيق غير كاف لسد ما تحتاجه كليات الهندسة في تنسيق 2021 وبالتالي فإنه في إطار توقعات تنسيق الجامعات 2021  سيكون من المرجح في هذه الحالة أن تكون هناك بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة وذلك لطلاب تنسيق المرحلة الثانية .

موقع التنسيق الالكترونى

قواعد كتابة رغبات تنسيق القبول بالجامعات

 

• يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021  إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات. 
• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021  للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته. 
• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.
• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021  أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه. 
• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.
• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

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