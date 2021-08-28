غدا .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات .. وبشرى لطلاب "الثانية"

يترقب طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات بمرحلتيه الأولى و الثانية اعلان نتيجة المرحلة الاولى و موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، والذي من المقرر أن يعلن موعدها بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 .



موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وقد أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر غد الأحد ٢٩ أغسطس 2021 في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وأضاف مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن المؤتمر سيعقد بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .



وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للجامعات الحكومية من المتوقع أن تبدأ عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى مباشرة .

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق بمراحله الثلاث .



ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وتفتح الجامعات الحكومية معامل الحاسب الالى الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات ابوابها للطلاب من الساعة التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق ، وقد تم تزويد المعامل بخبراء الحاسب الالى لمساعدة الطلاب فى انهاء عملية التنسيق بطريقة صحيحة .

تنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة لطلاب علمى علوم بتنسيق المرحلة الثانية

وفقا لما كشفه المجمع التكرارى لمجاميع طلاب الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، ووجود انخفاض كبير فى الحد الأدنى للقبول بالكليات بالشعبتين الأدبية والعلمية، وبما أن إجمالى عدد طلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الأولى للتنسيق حوالى 22954 ألف طالب وطالبة، فمن المتوقع أن يتم استيعاب جميع الطلاب بكليات القطاع الطبى، بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثانية التنسيق بكليات العلاج الطبيعى وكذلك التمريض ما يمكن ان يعطى فرصة لطلاب المرحلة الثانية للالتحاق بهاتين الكليتين .

تنسيق المرحلة الثانية

لطلاب علمى رياضة بشرى بتنسيق المرحلة الثانية

ووفقا لإحصاء فئات مجموع النجاح في امتحان الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة فيتضح أن الطلاب الذين حصلوا على ما يزيد عن 90 % في هذه شعبة الرياضة هم 3000 طالب، ما يوفر مقاعد متاحة في كليات الهندسة ستكون أكثر من ذلك وبالتالي فأنه وفقا لتوقعات تنسيق الجامعات 2021 سيكون هناك أماكن متاحة للطلاب الحاصلين على أكثر من 85 % وليس فقط بل ستكون هناك أماكن متاحة للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 80% لاستيعاب الطلاب.

ويمكن من خلال المقارنة بأعداد الطلاب الذين استقبلتهم الجامعات الحكومية بكل كليات الهندسة خلال العام الماضي 2020، والذين وصل عددهم ل 18 ألف طالب، وفي حالة أن استمرت هذه الكليات في استقبال نفس الأعداد سيكون عدد طلاب في المرحلة الأولى من التنسيق غير كاف لسد ما تحتاجه كليات الهندسة في تنسيق 2021 وبالتالي فإنه في إطار توقعات تنسيق الجامعات 2021 سيكون من المرجح في هذه الحالة أن تكون هناك بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة وذلك لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 .

تنسيق المرحلة الثانية

خطوات التسجيل في موقع تنسيق الثانوية العامة 2021

ونوضح لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية قبل انطلاقها بعض الخطوات و القواعد التى يجب اتباعها اثناء التسجيل بالتنسيق الالكترونى للقبول بالجامعات و تشمل خطوات التسجيل الآتى :

- يقوم بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

طلاب

قواعد ترتيب رغبات الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2021:



• يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.