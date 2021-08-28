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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية: ضبط 7 أطنان و605 كجم أجزاء ومصنعات دواجن مخالفة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ  ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الاشتراطات الصحية  للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ  جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

وأكد اللواء دكتور  إبراهيم محمد متولي مدير  مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة الصالحية الجديدة بالاشتراك مع الرقابة التموينية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية قامت بتنفيذ  حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الصالحية الجديدة .

ضبط ورفع 235 حالة إشغال بكفر العزازي في الشرقية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت  عن تحرير محضر مخالفة لمصنع لتصنيع وبيع اللحوم وضبط  3 طن و 150 كجم مفروم دجاج و 4 طن و 375 كجم  أجزاء دجاج و 50 كجم  لانشون و  30 كجم  شيش مجمد  بإجمالي وزن7 طن و 605 كجم مخالفة ( مجهولة المصدر ... تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

 

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وأكد المحافظ انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وأشار محافظ الشرقية الي انه في هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية من غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصيه بالمدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

 

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون

 

وأكد المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملة لرفع الإشغالات بالعديد من المناطق لردع المخالفين والمتعديين على الطريق العام وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع  ٢٣٥ حاله إشغال وتحرير ١٠ محاضر بنطاق الوحده المحليه بكفر العزازي، والتي شملت منطقه الصينيه والطريق الدولي.

الشرقية حملة تحرير الرقابة ضبط مخالفة الطب البيطري ضبط الأسعار

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