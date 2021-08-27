ضبط ورفع 235 حالة إشغال بكفر العزازي في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون

وأكد المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملة لرفع الإشغالات بالعديد من المناطق لردع المخالفين والمتعديين على الطريق العام وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع ٢٣٥ حاله إشغال وتحرير ١٠ محاضر بنطاق الوحده المحليه بكفر العزازي، والتي شملت منطقه الصينيه والطريق الدولي.

كما قامت رئاسة رئيس حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع الجلاء وشارع نعيم وشارع المكتبات وميدان المنتزه من أجل تحقيق الإنضباط ورفع الإشغالات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال رفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة ( المنشية ) حيث تم رفع ( 15 ) اعلان مخالف لقانون الإعلانات، بالإضافة لإزالة الملصقات الدعائية الورقية من على الجدران والأعمدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بناحية أبو مرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة ( ١٧٥م ) بدون ترخيص على وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالإشتراك مع مباحث التموين وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة قامت بالمرور على 3 معارض أدوية بيطرية وأسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضـبط 1078 عبوه لـ 34 صنف دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر - منتهي الصلاحية ) و 23 ألف و 514 جرعة ( 36 عبوة ) تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.