حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وأكد المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بإزالة محلات بالطوب الدبش الأبيض بناحية طريق سامي سعد التابع للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 300 متر، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية للحفاظ عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن صب سقف دور ثاني علوي على مساحة ٩٠م بقرية شيبة النكارية و تم إيقاف الأعمال والتحفظ على حديد التسليح ومواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة لسور بالدبش وغرفه على مساحة ( ٨٠م ) بناحية عزبة العرب التابعة لقرية اللبا التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم ضبط المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحه المواطنين وللارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن استعدادا للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد المحافظ انه تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات المحافظ قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بأعمال نظافة مكثفه لممشى الجامعة ومنطقة تجميل قناطر تسعة إستعداداً للعيد القومي للمحافظة.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بشارع مولد النبي ومنطقة المنتزه والكوبري الجديد و شارع فاروق و بشارع الحلقة ومنطقة أبو خليل ، كما تم قص الأشجار بشارع عبد السلام عارف، كما تم تركيب أنوار الليد بالحديقة الموجودة بشارع الجلاء أمام مجلس المدينة.

وشنت رئاسة مدينة القنايات حملات يومية لرفع الإشغالات بالطريق العام وأمام المحال التجارية ، وأسفرت عن رفع ٥٥ حاله إشغال من أمام المحال التجارية والطرق العامة، فضلاً عن إستمرار أعمال التجميل وتزيين أعمدة الإنارة ومتابعه أعمال الصيانة لوحدات الإضاءة واستبدال التالف منها ورفع تجمعات القمامة وكنس الشوارع بالوردية المسائية ، ومتابعه مواعيد الغلق المقررة حيث تم تغريم عدد من المواطنين غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بالمواصلات العامة.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بشن حملات النظافة والإنارة و أعمال الدهانات على الحوائط والجدران بمدخل المدينة ، كما قامت السيارة (الفنطاس) برش الطرق بمياه غير صالحة للشرب و غسل التلتوارات بمدخل المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال التجميل والدهانات بنطاق المركز بالإضافة إلى تعليق بنرات بنطاق قرى المركز للتهئنة بالعيد القومي للمحافظة.