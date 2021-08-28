هل يؤثر سن المرأة على نسبة نجاح عملية الحقن المجهري؟.. تفاصيل

قال الدكتور شريف باشا سيف استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، إن جاهزية الرحم لاستقبال البويضة يختلف من سيدة لأخرى، منوها إلى ان هذا الأمر يعد من أهم أسباب فشل عملية الحقن المجهري والحمل لدى السيدات.



وأضاف "شريف باشا سيف" خلال حواره ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العدو الأساسي لـ الحقن المجهري والحمل هو سن المرأة، متابعا: تأخر سن المرأة يؤثر كثيرا على مدى نجاح عملية الحمل.



وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، إلى أنه بعد سن الـ 35 تصبح فكرة الحقن المجهري صعبة لدى السيدات، متابعا: التدخين يؤثر سلبيا على جودة البويضات والحيوانات المنوية.

وأوضح أن تأثير السجائر الإلكترونية على جودة البويضات والحيوانات المنوية أكثر وأقوى من تأثير التدخين العادي، لأنها تحتوي على نسبة نيكوتين أعلى.