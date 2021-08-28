العراق ليس للتناطح والصراعات.. رسالة مهمة لـ أبو الغيط من بغداد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، إن العراق الحالي يسعى إلى بناء علاقة جديدة مع الإقليم على أساس من المنفعة المتبادلة والاحترام والتعاون وهو توجه محمود انعكس إيجابياً على مجمل العلاقات في الإقليم وأسهم في طرق أبواب للحوار بين الأطراف، وفتح مجالات للتعاون الاقتصادي بينهم ولا شك أن اجتماعنا اليوم يُمثل خطوة مهمة على هذا الطريق.

وأوضح "أبو الغيط"، في كلمته خلال مشاركته في قمة بغداد، إن ما نريده جميعاً ولا أظن أن أحداً يختلف في ذلك- هو عراق لا يكون ساحة للصراع بقدر ما يمثل جسراً للتواصل عراق لا يغدو حلبة للتناطح وإنما فضاء للتصالح.

وأضاف: لدي اقتناعٌ راسخ بأن دول هذا الإقليم، بما لها من رصيد حضاري وخبرات تاريخية ممتدة، ووشائج وطيدة بين شعوبها.. بإمكانها إدارة علاقات مُثمرة بمنطق المنفعة للجميع وليس المعادلة الصفرية.. إن تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين فالاضطراب والتوتر يخصم من الجميع، ولا يضيف لأي طرف.