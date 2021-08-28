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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..عقوبات مغلظة تنتظر شيكابالا..رحيل مهاجم الأهلي..وجهة جديدة لـ مصطفى محمد

مشادة شيكابالا وأحمد
مشادة شيكابالا وأحمد مجاهد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية.

 

جاءت أبرز الأخبار الرياضية على النحو التالي:

 

عقوبات مغلظة في انتظار شيكابالا بعد واقعة الاحتفال بالدوري
يدرس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة التقدم بمذكرة رسمية ضد شيكابالا لاعب الزمالك لإدارة المسابقات لما قام به في ختام مباراة فريقه أمام نادي البنك الأهلي.

 

مروان محسن خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد بالتراضي
يدرس النادي الأهلي فسخ التعاقد مع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

 

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد
أكد لويك تانزي الصحفي بإذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن نادي آيندهوفن الهولندي، أصبح يتفوق على الأندية الفرنسية، في صراع التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

فاطمة عمر تتوج بـفضية رفع الأثقال في بارلمبياد طوكيو 2020
توجت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر بـ الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

 

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن خطة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لـ حل أزمة الدوري للموسم المقبل.

 

سموحة يتقدم بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة لـ المحكمة الرياضية الدولية
تقدم نادي سموحة بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب استبعاد الفريق من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

خاص.. مدرب زامبيا السابق: موسيماني أفضل مدرب في أفريقيا.. وقادر على تحقيق دوري الأبطال
أكد ويدسون نييرندا، مدرب منتخب زامبيا السابق ،قدرة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لـ النادي الاهلي علي تحقيق لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي.

 

رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري
علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق على تصريحات بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلي بشأن تتويج الزمالك بـ درع الدوري المصري.

 

بشرط غريب.. عمرو وردة ينضم لـ أنورثوسيس القبرصي |خاص
كشف مدحت وردة والد المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، تفاصيل اتفاق نجله مع نادي أنورثوسيس القبرصي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

لأول مرة.. ميسي يتواجد في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس
أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة ريمس، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

 

 

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