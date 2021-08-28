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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام عن حفلها بـ المنارة: أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي

انغام
انغام

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا مساء أمس، الجمعة 27 أغسطس، في مركز المنارة الدولية بالتجمع الخامس، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها ومنها أغنية "بقول نسياك".
 

ونشرت أنغام عبر انستجرام صورا من حفلها وعلقت"أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع حفل امس كان بالنسبة لي لقاء مع أهلي وأحبابي فرحت معكم وغنيت وضحكت من قلبي ارجو تكون هذه الطاقه وصلتكم واسعدتكم كما اسعدتوني ♥️#انغام #حفل #المناره #القاهرة #مصر"

اشعلت الفنانة أنغام مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأغنية "نفضل نرقص" لأول مرة حيث طرحتها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

 

تمكنت الفنانة أنغام من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة “ نفضل نرقص ” .

 

أغنية نفضل نرقص

وحققت أغنية نفضل نرقص للفنانة أنغام ما يزيد على 390 ألف مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد فقط.

وكانت طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ونفضل نرقص" ، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.
 

يذكر أن تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

وقدمت أنغام، العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “بتوصفني بتكسفني”، و"حالة خاصة جداً"، و"ولا دبلت"، و"انا بعته كتير"، وغيرها من الأغاني المميزة.

وكانت الفنانة أنغام قد وصلت لمطار جدة لإحياء حفلها الجماهيري بالمشاركة مع الفنان محمد الشرنوبي والفنان تامر عاشور ونشرت الشركة المنظمة فيديو للفنانة انغام فور وصلها وهي تعبر عن سعادتها بعودة الحفلات في المملكة العربية السعودية.

 

 

أنغام حفل المنارة جمهورها حفلا غنائيا مركز المنارة للمؤتمرات أغنية نفضل نرقص موقع اليوتيوب

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