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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: نظام الشتلات والري بالتنقيط يسهمان في زيادة إنتاجية المحاصيل

وزير الزراعة
وزير الزراعة

شارك السيد القيصر وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا فى فعاليات مؤتمر مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الي أساليب الري الحديثة الذى عُقد بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل ظهر اليوم ،  بحضور  علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والنائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لحزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبيه بمجلس النواب والنائب هشام الحصري رئيس لجنه الزراعة بمجلس النواب وقيادات الوزارة والمحافظة وبعض نواب البرلمان و السادة المزارعين .


وأوضح وزير الزراعة أن المشروعات القومية المنفذة في مجال الموارد المائية تهدف إلى حسن استغلال المياه، والحفاظ عليها، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين  طبقاً للقرار الوزاري  المشترك  رقم ١٦١ لسنه ٢٠٢١ بين وزارة الموارد المائيةو الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى  في إطار توجيهات وتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الي أساليب الري الحديثة ، بهدف الحفاظ على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية فى الزراعة والري  . 


وأضاف "القصير"  أن تجربة المحاصيل الزراعية  بنظام الشتلات والري بالتنقيط تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على جميع المحاصيل الزراعية  في محافظات الصعيد . 


ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن المشروع القومي لتبطين الترع يهدف إلى ترشيد المياة التي يتم اهدارها في الشبكه المائيه، مشيداً بذلك المشروع الذي سيؤدي إلى  ترشيد المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الزراعي  بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.


وناشد ‏ الداودي كافه المزارعين ببدء تحديث نظام الري علي المنظومة الحديثة من خلال الاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة والتي توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري، لافتا إلى أن البنك الزراعي المصري يدعم الفلاح بمنحه القروض بدون فائدة وعلى فترة سداد تصل الى ١٠ سنوات.

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وزير الزراعة السيد القيصر أشرف الداودي محافظ قنا المشروعات القومية نظام الشتلات الرى بالتنقيط

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