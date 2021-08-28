الذهب يرتفع 10 جنيهات في أسبوع..تفاصيل

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 10 جنيهات علي مستوى الأعيرة الذهبية؛ منذ الأسبوع الماضي لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيها مقابل 894 جنيها في السبت الماضي بفارق 11 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 792 جنيها مقابل782 جنيها السبت الماضي بفارق 10 جنيهات.

وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها مقابل 670 جنيها خلال الاسبوع الماضي بفرق 9 جنيهات

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها مقابل 521 جنيها في الاسبوع الماضي بفارق 7 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.

