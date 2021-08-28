مصرع وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة

لقى شخص مصرعه وأصيب ٣ آخرون في حادث انقلاب سياره ملاكى بالكيلو 20 طريق سيوه مطروح .
تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبلت مستشفى سيوة جثة هامدة باسم عطالله خميس رواق
53 سنه اسكندريه
بالإضافة إلى ٣ مصابين وهم -عامر ربيع عبدالمقصود ..44سنه اسكندريه كدمات وسحجات
عبد الكريم عبدالله ابراهيم سعد. 46سنه اسكندريه كدمات وسحجات متفرقه
جاب الله محمد جبر 65سنه الاسكندريه اشتباه كسر بالساق الأيسر واشتباه نزيف داخلى والحاله سيئه .