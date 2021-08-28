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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول مركز تأهيلي متكامل وعيادة أمراض عصبية وسلوكية لأطفال مطروح

مستشفى الاطفال في
مستشفى الاطفال في مطروح

أعلنت  مديرية الصحة بمطروح عن إنشاء أول مركز تأهيلي متكامل وعياده أمراض عصبية وسلوكية للأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي وذلك تحت إشراف  الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح 
و الدكتورة آية نعمان وكيل المديرية.

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واوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن المركز التأهيلي الجديد سيقوم على تقديم الخدمات الطبية والكشف  كالاتى:
متابعة صرع اطفال، متابعة ضمور العضلات ،متابعة الشلل الدماغي ، متابعة التمثيل الغذائي، متابعة اضطرابات حركية
متابعة عيوب خلفيه المخ والوراثيه، متابعة أورام مخ، تعديل سلوك وفرط الحركةز


مركز لاطفال التوحد،وذلك مع تواجد ا د حسام عاشور ضرغام استشاري  عصبية و سلوكية الاطفال بجامعة الإسكندرية يوم الخميس من كل اسبوع.

وأشار أن ذلك ياتى استمرار لتوفير مزيد من التخصصات والخدمات الطبية لأهالي مطروح خاصة في التخصصات النادرة للاطفال  تيسيرا على اولياء امورهم معاناة ومشقة السفر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ،واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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