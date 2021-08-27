فنادق مطروح ترفع شعار كامل العدد.. والغرام وعجيبة وروميل أكثر الشواطئ إقبالا

تمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ الساحرة ذات المياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة مما جعلها قبلة لزوا ر المحافظة واانعكس على الزحتام بالشواطئ .



وتشهد محافظة مطروح إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالي المحافظة ورفعت جميع الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة شعار كاملة العدد بالإضافة إلى الشقق المصيفية.

وانعكست الإشغالات على عدد زوار الشواطئ والتى شهدت اقبال كبير من المصطافين خاصة شاطئ الغرام وعجيبة والابيض وروميل والوام ومينا حشيش والعوام .



يقول ايهاب محمود من اهالي مطروح ان نسبة الاشغالات مازالت 100% على الرغم من قرب انتهاء شهر اغسطس لافتا انه بهذا الشكل يتوقع ان يستمر الاقبال طوال شهر سبتمبر.



واضاف ان ذلك يرجع غالبا إلى قرارات الدولة بتأخير فتح المدارس لشهر اكتوبر بالاضافة الى تاخر ظهور نتيجة الثانوية العامة .

وقال الحاج جمعة المسئول عن شاطئ الغرام ان الشاطئ يشهد تكدس اعداد كبيرة من رواد الشواطئ للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية التى يتميز بها .



واضاف ان جميع زوار المحافظة يحرصون على زيارة شاطئ الغرام لافتا إن شاطئ الغرام يستقبل أكثر من 10 آلاف مصطاف والذين يحرصون على زيارة هذا الشاطئ نظرا لشهرته الواسعة ومياهه النقية ورماله البيضاء.



وأضاف أن صخرة ليلى مراد من أهم معالم الشاطئ التى تميز شاطئ الغرام والذي يحرص زوار الشاطئ على زيارتها والسؤال عن موقعها للذهاب إليها.



وأوضح أن أعمال تطوير شاطئ الغرام، شملت إقامة مسرح شاطئ ليلي مراد، المقام أمام صخرتها الشهيرة، والذي يسع أكثر من 1000 مشاهد، وإعداده لاستقبال الحفلات والمهرجانات، مع الحفاظ على مستوى رؤية الشاطئ، وعمل كافة الترتيبات لفصل المسرح وتأمينه مع التيسير على المصطافين لدخول الشاطئ.



كما تم تطوير الكافيتريات والممشى والمحالّ وإقامة شاليهات جديدة بالشاطئ، وعمل مظلات بالأعمدة الرومانية تتناسب مع الشكل الحضاري الجديد وأعمال النجيل الصناعي، بالإضافة إلى إقامة منطقة لانتظار السيارات.