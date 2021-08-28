مطروح في 24 ساعة|عودة العمل جزئيا بأول مستشفي عزل بالنجيلة.. وإصابة 8 فى حوادث متفرقة

مطروح خلال 24ساعة



شهدت محافظة مطروح خلال الـ24 ساعة المنقضية العديد من الأحداث

حيث عاد العمل مرة أخرى بمستشفى النجيلة المركزى بعد توقفها عن استقبال المرضى وتخصيصها كمستشفى عزل لاستقبال مرضى كورونا .



و وجة الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح بعودة العمل جزئيا بمستشفي النجيلة المركزي وسط اجراءات وقائية وتدابير إحترازية مشددة .



وأضاف أن ذلك ياتى بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و دعم من اللواء خالد شعيب محافظ .

وأشار إلى أن هذا الصرح الكبير عاد ليقدم خدمة طبية لأهالينا بمدينة النجيلة والقطاع الغربي من المحافظة

حيث عاد العمل بتشغيل العيادات الخارجية وقسم الإستقبال .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بانه سيتم العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفي الأسبوع القادم تيسيرا علي مرضي الغسيل الكلوي بغرب المحافظة و لحين افتتاح مستشفي السلوم المركزي.

كما قامت الفرق المتحركة المخصصة للتطعيم بمديرية الصحة بمطروح بالتطعيم بكنيسة السيدة العذراء اليوم الجمعة و قياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم مع إتباع الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية أثناء التطعيم

وذلك حفاظا علي صحتهم و سلامتهم.

كما شهدت محافظة مطروح العديد من الحوادث

حيث أصيب ٣ أفراد بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى .

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح طريق الساحلي امام قرية الجفيره.



استقبلت مستشفى الضبعه المركزي

٣ مصابين وهم سيمون ملاك كمال

١٧ سنه الجيزه كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واشتباهBc

مارك ملاك كمال ٤ سنوات الجيزه

كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس

مهراءيل ملاك كمال ١٣ سنه الجيزه

كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والبطن والظهر والكتف الأيسر

سميه سعيد سامى ٤٠ سنه الجيزه

كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر واشتباه Bc واشتباه كسر باليد اليسرى.



كما أصيب ٥ أفراد بإصابات متنوعة إثر عدد من الحوادث المتفرقة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.

حيث استقبلت مستشفي راس الحكمه ٣ مصابين إثر حادث انقلاب سياره ملاكي طريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية اطنوح وهم

محمد عادل عبدالله الاشول 28 سنة الجيزه يعانى سحجات بالساعد الايمن والكتف من الناحيه اليمني

محمد سعيد محمد موسي 31سنه القليوبيه سحجات بالظهر وجروح بفروه الراس واشتباه مابعد الارتجاج

ربيع محمود امين 63 سنه امبابه كدمه بالضلوع من الناحيه اليمني

كما استقبلت مستشفى الحمام ابانوب ابراهيم صبحي سيدهم ٢٠ سنه

البحيرة ايتاي البارود كدمات وسحاجات في الجسم واشتباة كسر في الكتف

إثر حادث طريق انفجار اطار السيارة ملاكي الكيلو ٧٠ اتجاة مطروح

كما استقبلت مستشفى العلمين محمد حجاج عجمي ٢٨سنه الاقصر اشتباه ما بعد الارتجاج كدمه بالظهر كدمات وسحجات بالجسم إثر تصادم سياره برصيف شرق سكة حديد العلمين .