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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمخالفة الشروط.. صحة مطروح تغلق عيادة النساء والتوليد ببراني

غلق عيادة ببرانى
غلق عيادة ببرانى

اشرفت الدكتورة آية نعمان وكيل مديرية الصحة على إغلاق عيادة النساء بمركز سيدي براني للمرة الثانية  من قبل مديرية الأمن  لمخالفتها شروط  وزارة الصحة الخاصة بفتح العيادات الخارجية .

 

واكد الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة   بمطروح ان ذلك  بناء علي توجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعدم التهاون او التقصير في تقديم الخدمة الطبية  الخاصة بالمواطنين.


من ناحية اخرى قامت  الدكتورة آية نعمان وكيل المديرية   بالمرور علي مستشفي الحمام المركزي  للوقوف علي جاهزية المستشفي و تواجد الأطقم الطبية و توافر الأدوية و المستلزمات .


حبث قررت اخلاء  ٣من أعضاء هيئة تمريض العناية المركزة إداريا وإعادة توزيعهم عن طريق المديرية بعد التحقيق معهم واحالة ٢ طبيب عناية مركزة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

 

واجتمعت الدكتورة آية نعمان وكيل المديرية والدكتورمحمد بلال نائب مدير المستشفي  و الطاقم الطبي القائم بالعمل  للوقوف علي المعوقات الموجودة بالمستشفي وسبل ازالتها.


ووجهت وكيل المديرية  بضرورة إتباع سياسات مكافحة العدوي و الإلتزام بها وخضوع المستشفي لفريق من ادارة الصحة المهنية.


وأكدت علي انه لا تهاون في حق المرضي مع ضرورة المتابعة الدورية لاى معوقات لازالتها .
 

محافظة مطرح اخبار المحافظاات اخبار محافظة مطروح مديرية الصخة مستشفى الحمام عيادة النساء مركز سيدي براني

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