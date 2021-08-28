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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 أفلام 200 جنيه أبرزها.. 3 ملايين جنيه إيرادات أمس

ايرادات الأفلام
ايرادات الأفلام

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 6 أفلام فى الفترة الحالية وهي «العارف و200 جنيه وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والانس والنمس ومش انا» وهو ما شهد حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الافلام، إيرادات جيدة أمس حيث بلغت الإيرادات 3 مليون و289 ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى، ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة أمس بعد عرض فيلم “موسى” وفيلم "200 جنيه" ورفع فيلم “أحمد نوتردام”.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع صدارة القائمة الخاصة بالأفلام المعروضة من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس ليتصدر القائمة حيث بلغت إيراداته مليون و257 الف جنيه جنيه.

200 جنيه 

وحقق فيلم "200 جنيه" في أول يوم عرض إيرادات جيدة ليحتل بها المركز الثانى وبلغت ايراداته 681882 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا واسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

موسى 

وجاء فى المركز الثالث فيلم “موسى” حيث حقق إيرادات امس بلغت قيمتها 626638 جنيه.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام.. العارف فى الصدارة وهنيدى يتفوق على كريم

الإنس والنمس يكتسح.. تفاصيل إيرادات الأفلام الموجودة في دور العرض

العارف

بينما جاء فى المركز الرابع فيلم “العارف.. عودة موسى” حيث واصل أحمد عز تحقيق الإيرادات والتى بلغت قيمتها 457244 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وقد حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 174760 جنيها يحتل بذلك المركز الخامس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

بينما تزيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 91948 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

افلام 6 أفلام العارف البعض لا يذهب للمأذون مرتين 200 جنيه

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