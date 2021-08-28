عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. هدف إبراهيم حسن العالمي من وسط الملعب فى شباك غزل المحلة

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

أحرز إبراهيم حسن نجم فريق بيراميدز هدف عالمي من تسديدة من وسط الملعب خلال مباراة غزل المحلة والتي انتهت 6 -0 لصالح بيراميدز فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ34، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

بيراميدز يطيح بـ سموحة من المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري

غياب 3 سنوات..تعليق أحمد حمودي فى أول مشاركة مع بيراميدز أمام المحلة

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 34 عن طريق إسلام عيسي .

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 39 عن طريق إبراهيم عادل .

وتمكن بيراميدز في تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 48 عن طريق إبراهيم عادل .

ونجح ابراهيم عادل فى أحراز الهدف الرابع لـ بيراميدز وهاتريك له خلال المباراة فى الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني .

وأستطاع بيراميدز فى تسجيل الهدف الخامس فى الدقيقة 69 عن طريق محمود صابر 

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 81 عن طريق ابراهيم حسن من تسديدة من وسط الملعب فتسكن الشباك علي الفور .

وأهدر بيراميدز ركلة جزاء فى الدقيقة 5 عن طريق إسلام عيسي بعد تسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس مرمي غزل المحلة .

وأهدر عبدالرحمن عاطف لاعب غزل المحلة فرصة تسجيل هدف لفريقه، بعد انفراد تام بمرمي بيراميدز، فى الدقيقة 8 ، ولكنه سدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن.

 

وتلقي عبد الرحمن عاطف عرضية من الناحية اليمني تصل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن تمر أعلى العارضة فى الدقيقة 13 .

وجاء تشكيل بيراميدز المختار لموجهة غزل المحلة كالتالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد بيراميدز أمام غزل المحلة كلا من:

عبد الرحمن أيمن - رمضان صبحي - طارق طه - أحمد حمودي - محمد فاروق - محمود عبد القادر -  محمود وادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترشيحاتنا

دوي انفجارين عنيفين في كابول

كييزا وديبالا يقودان تشكيل يوفنتوس أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

رسميا .. بي واي دي تطرح L3 موديل 2022 في مصر

تفاصيل رفع الحكومة مصروفات أجور الموظفين في الموازنة

آبل وجوجل تواجهان الحظر في كوريا الجنوبية وصراع مع الشركات الكبرى.. القصة الكاملة

المقاولون العرب يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول فيديو للقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر في بغداد | شاهد

يشبه نهاية العالم.. حريق هائل بجوار مختبرات كورونا ببريطانيا |فيديو

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

أخبار الرياضة..عقوبات مغلظة تنتظر شيكابالا..رحيل مهاجم الأهلي..وجهة جديدة لـ مصطفى محمد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. التعليم: المتظلمون تأكدوا من عدم وجود أخطاء

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

د. سلامة عمر يكتب: الفرار إلى العلم

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ