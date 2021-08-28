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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسبب ارتفاع الخامات.. مصر تستورد أجهزة كهربائية ومنزلية بـ 261.977 مليون دولار في 5 شهور.. وشكاوى من مراكز الصيانة الوهمية

الأجهزة المنزلية
الأجهزة المنزلية

 ارتفاع الخامات 20%.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة زيادة الأسعار الفترة المقبلة
الصناعات الهندسية : تنسيق متواصل مع الجهات الرقابية للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة الوهمية بسبب شكاوى الشركات

227 مليون دولار قيمة واردات مصر من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات خلال 2021


سجلت قيمة واردات مصر من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات نحو 227.56 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2021 في مقابل 261.977 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بتراجع 13.1%.

واكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والذى حصل “ صدى البلد ” عل نسخة منه انخفاض قيمة واردات مصر من التلفزيونات بنسبة 34.7% لتبلغ 127.08 مليون دولار في مقابل 194.593 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

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227 مليون دولار قيمة واردات مصر من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات خلال 2021

وارتفعت قيمة واردات مصر من الغسالات بنسبة 63.6% خلال الفترة من “يناير- مايو 2021” لتسجل نحو 20.24 مليون دولار في مقابل 12.374 مليون دولار، ومن الثلاجات بنسبة 46% لتبلغ 80.24 مليون دولار في مقابل 55.01 مليون دولار.

وأكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عدم وجود نية أو اتجاه من مصانع القطاع لزيادة الأسعار في الوقت الراهن في ظل توقف حركة البيع وتراجع القوة الشرائية.
وقال "مبروك"، في تصريح لـ”صدى البلد”، إنه يتم العمل على امتصاص الزيادات التي تلحق  بتكلفة الإنتاج في ظل تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية للمواطنين. 


وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه رغم ارتفاع أسعار الخامات خاصة الصاج بنسبة 20%، والمعادن الأخرى والنحاس والذي يقفز بشكل مستمر وبشدة خلال الفترة الحالية، بجانب ارتفاع تكلفة الشحن التي زادت بنسبة 15 إلى 20%؛ فإن التجار يحاولون امتصاص مثل هذه الزيادات بهدف كسر حالة الركود بالسوق وتنشيط الحركة البيعية. 
ولفت إلى أنه يتم استيراد نحو 40% من الخامات، وبالتالي يؤثر ارتفاع الخامات والشحن على الأسعار محليا، ولكن لا نية لزيادة الأسعار في الوقت الراهن.


تقدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بشكاوى الشركات لــ أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس هيئة الرقابة الصناعية، بسبب المشكلات التي تعاني منها الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية في ظل انتشار مراكز الصيانة الوهمية.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان  الشركات العاملة في السوق مثل ” يونيفرسال، وفريش، والعربي، ويونيون اير، وزانوسي، والكتروستار، وكريازي، وإل جي، وسامسونج”، تعانى من  ظاهرة انتشار مراكز الصيانه الوهمية التى تعمل باسم تلك الماركات، وتتسبب في الاضرار بالمستهلك وسمعة الصناعة المصرية.

وذكر المهندس فى تصريحات خاصة لـــ “ صدى البلد ”  أنه تمت مناقشة  كافة الآراء حول تلك الظاهرة والحلول المقترحة من اجل التصدي لتلك المراكز سواء خدمات ما بعد البيع او الصيانة، مشيرا إلى ان الغرفة وتلك الجهات الرقابية  سوف يعقدون لقاءات متتالية من اجل الوصول لآلية للتصدي،  كما سيتم التواصل مع وزيرة الصناعة من اجل ذلك.

وأضاف المهندس، أنه تم الاتفاق على قيام الغرفة بعملية حصر لتلك المراكز وكذلك المشاكل التي تواجه منتجي الأجهزة الكهربائية من أجل العمل على حلها كل على حدة،  خاصة في ظل الانتشار الكبير لتلك المراكز وزيادة الشكاوى من تكرار الأعطال وعدم صيانتها بالشكل المطلوب او سرقة الأجهزة، الامر الذي ينعكس سلبا على ثقة المستهلك في المنتج المصري.
 

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