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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

صدى البلد

كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن الدكتوراه الفخرية و مدى استحقاق حاملها و رأيت حاله من الاحباط تنتاب فئه من المثقفين حاملين لدرجات الدكتوراه العلمية وحاله من التخبط لدى البعض الاخر ، وأكثر ما لفت انتباهى هو ان الوعى بالمعنى فقد المعنى المقصود. 
ان شهاده الدكتوراه الفخرية هى شهادة غير علمية تمنح من الجامعات للشخصيات العامة صاحبه التأثير فى المجتمع لأى من المجالات المختلفه، لا يمكن القول انها مزيفه بل هى وثيقه مجانيه تمنح للجامعيين و الغير جامعيين ، و عاده ما تقوم الجامعات بإصدار مثل هذه الشهادات الغير أكاديميه كنوع من التقدير و العرفان لما قدموه للمجتمع. 
و هناك فارق كبير بين الدكتوراه الفخريه و الدكتوراه العلميه. 
فأن الدكتوراه العلميه هو مايحصل عليه الدارس الاكاديمى الجامعى بعد انتهاء دراسه درجه ماجستير التأهيل و التخصص أما عن الدكتوراه الفخريه فهى شرفيه ممكن ان يحصل عليها الأنسان رغم عدم إتمام سنواته الدراسيه تقديرا لجهوده فى مجال معين ولا يشترط بها دراسه مقرر معين او حتى زياره مقر الجامعه نهائيا بل السعى فى تقديم إنجازات مجتمعيه جيده. 
ولا يحصل حاملها على لقب دكتور جامعى ولا يصح استخدامها لأى اغراض بحثية أو وظيفية ولا يمكنه من خلالها متابعه الدراسات العليا. 
وعلى الصعيد الأخر للجامعة المانحة لشهاده الدكتوراه الفخرية مواصفات وشروط مثل أن تكون الجامعه ذات تصنيف دولى جيد و يفضل أن تكون حكوميه وان تكون حاصلة على تراخيص معينه من الجهات الرسمية. 
لذا يجب علينا الوعى فى الفارق بين درجات الدكتوراه التى تختلف عن بعضها من الناحيه الأكاديمية و نعى ان لكل مقام مقال.

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