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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

حادث فرح الزاهد
حادث فرح الزاهد

تعرضت الفنانة فرح الزاهد لحادث سيارة كاد أن ينهي حياتها لولا تدخل العناية الالهية التي أنقذت حياتها إلا أن السيارة تحطمت إثر الحادث المروع .

حادث فرح الزاهد 

نشرت الفنانة فرح الزاهد - عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - عدة صور لسيارتها المتهشمة بعد تعرضها لحادث سير مروع، والكنها طمأنت المتابعين على حالتها مؤكدة أن السيارة هي فقط التي تهشمت.

فرح الزاهد ضيفة على راديو إنرجي92.1

من جهة أخرى، حلت الفنانة الشابة فرح الزاهد، ضيفة على وائل منصور ومنة عامر في برنامج “عيشها بإنرجي” على محطة راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة استضافة النجوم الصاعدة التي تحرص عليها المحطة.

وتحدثت فرح الزاهد في عيشها بإنرجي عن دورها في مسلسل الطاووس الذي حقق نجاحا ملحوظا، وأشارت إلى أن كل مشاهد الشخصية كانت صعبة ومليئة بالعواطف وتحتاج إلى قدرات تمثيلية قوية.


وأوضحت فرح الزاهد، أن شخصية المسلسل كان اسمها نور، لكن المخرج رؤوف عبد العزيز قرر تغيير اسمها إلى فرح لوجود الكثير من الصفات المشتركة بينهما.

وقالت فرح الزاهد، إن قضية المرأة تشغلها وأنها منحازة لأي سيدة في أزماتها، وتتعرض لكثير من المشكلات و"بتتخانق في الشارع" مع المتحرشين.

وكشفت فرح الزاهد، إنها تسببت في منع سائح عربي من دخول فنادق مصر مرة أخرى بعدما أبلغت شرطة السياحة عن محاولته التحرش بها في إحدى الفنادق.

وقالت فرح الزاهد، إنها كانت ستلغي مشاركتها في المسلسل بسبب"خناقة مع مامتها"، لكن الدور كان من نصيبها،  مشيرة إلى أنها كانت ستشارك في مسلسل خيانة عهد لكنها تراجعت عن المشاركة.

وعبرت فرح الزاهد عن رغبتها في أن تكون مذيعة راديو، لكن التمثيل جاء في طريقها صدفة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تعرض الفنانة هنا الزاهد لحادث مروع من خلال الفيديوجراف التالي.

الفنانة فرح الزاهد فرح الزاهد حادث العناية الالهية سيارة

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