داخل سيارتها.. دارين حداد تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

حرصت الفنانة التونسية دارين حداد على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت دارين حداد من داخل سيارتها بإطلالة جذابة حيث ارتدت توب شيفون باللون الاسود وجيب قصير مما كشف عن رشاقتها، نالت إعجاب الجمهور.



ومن الناحية الجمالية،اعتمدت دارين حداد على تسريحات شعر جذابة كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.



يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .