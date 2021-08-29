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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

حسين الصاوى متدربا
حسين الصاوى متدربا على جذوع النخيل بحوش منزله

الإبداع و التميز ليس له حدود أو معايير ثابتة، فالإرادة و التحدى يصنعان المعجزات و الإنجازات مهما تعاظمت المعوقات، كلمات جسدها بواقعية الطالب حسين الصاوى ابن مركز نقاده جنوب قنا ، بعدما تغلب على الظروف العصيبة و حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى لعبة الكونغ فو " الكيك بوكسينج" .

التدريبات التى صنعت من حسين بطلاً فى لعبة الكيك بوكسينج ، لم تكن داخل نادى أو مركز شباب ، لكنها كانت داخل حوش مخصص للمواشى و الطيور داخل منزلهم البسيط، كلما انتهى من مذاكرة مادة دراسية كافأ نفسه بفترة تدريب لصقل مهاراته.

التدريب على لعبة الكيك بوكسينج التى تميز فيها باقتدار ، لم يكن وحده الشغل الشاغل للبطل الصغير ، فأوقاته مقسمة بين العمل و المذاكرة والتدريب ، حتى لا يقصر مع والده و يحقق حلمه فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية والحصول على مراكز متقدمة.

 

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الظروف العصيبة التى يعيشها حسين الصاوى، صنعت منه بطلاً بدأ بالحزام الأصفر مروراً بالأحزمة البنى و الأخضر من المدرسة و مركز الشباب ، حتى وصل إلى الحزام الأسود و المركز الأول على مستوى الجمهورية فى كأس الاتحاد.

قال حسين الصاوى مصطفى، الصف الأول الثانوى: لعبت الكثير من الألعاب القتالية ، لكننى أحببت لعبة الكونغ فو " الكيك بوكسينج " والتى بدأت التدريب عليها و أنا فى الصف الرابع الابتدائي و حتى الآن، كل ذلك بجانب مذاكرتى التى أحرص على تخصيص أوقات مناسبة لها، بالإضافة إلى عملى فى حرفة الجبس بورد، لمساعدة والدى بعد مروره بظروف صحية طارئة.

و تابع: الظروف الصعبة و محاولة التوفيق بين المذاكرة و العمل و التدريب ، دفعنى إلى استثمار حوش المنزل و التدريب بداخله على جذوع النخيل حتى أتمكن من الحفاظ على المستوى الذى حققته و حتى أكون قريباً من الحرفة التى أعمل بها لوقت طويل.

و أضاف: حتى أحقق تميز فى لعبة الكيك بوكسينج ، أذهب مرتين فى الأسبوع إلى أحد الأندية بمدينة الغردقة للتدريب على يد مدرب متخصص ، و بالفعل تمكنت من  للوصول إلى مستوي متقدم في التدريبات وحصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية بفضل الله و الكابتن سعيد عبدالحميد.

و أوضح أنه يحظى بدعم ومساندة كبيرة من والده و أهله بقرية الصاوى ، وهو ما يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد لإدخال السعادة والسرور على قلوبهم، لافتاً إلى أنه لن يتوقف عن التدريبات المكثفة حتى يتمكن من تحقيق مركز متقدم فى بطولة دولية.

و يتمنى الصاوى ، اللعب في بطولات خارج مصر، و اللعب مع منتخب مصر ، و أن يحظى باهتمام الكيانات الرياضية فى قنا ، لكى يحقق حلم والده بالوصول إلى مراكز متقدمة فى لعبة الكونغ فو ، بالإضافة إلى تحقيق حلمه بدخول كلية التربية الرياضية بعد إنهاء الثانوية العامة .

حسين الصاوى متدربا على جذوع النخيل بحوش منزله

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الكيك بوكسينج قنا نقاده الكونغ فو بطولة كأس مصر جذوع النخيل مصر

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