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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رد مستشار المفتي على سيدة تشكو من ترك ابنتها للصلاة

الصلاة
الصلاة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام رفع من قيمة أداء الصلاة وعظم ذكرها، ورفع من قدرها، فهي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لافتا إلى أن الصلاة لا تسقط عن العبد في جميع الأحوال .

 

جاء ذلك في إجابته على السؤال الوارد إليه ومضمونه " ماذا أفعل مع ابنتي البالغة من العمر اربعة وعشرين عاما ولا تصلى ؟ "

وأضاف "عاشور في إجابته على السؤال الوارد إليه، أن الأم في هذه الحالة لابد ان تكون قدوة حسنة لابنتها فتصل أمامها وتدعوها في بعض المرات إلى الصلاة في جماعة وتطلب من هذه الابنة أن تؤم هي الصلاة، لافتا إلى ضرورة الابتعاد عن التعنت و اسلوب النصح السئ الذي يزيد الامر سوءا.

 

وأوضح أمين الفتوى، أن اهم شئ تفعله هذه الأم مع ابنتها التي لا تصلى، هو الدعاء لها باستمرار ونصحها بالرفق واللين، وذلك لتسببها في الصلاة وتذوق لذة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى التي تجعلها لا تترك الصلاة مطلقا .

 

ردد هذا الذكر عند الكسل في العبادة

دار الإفتاء المصرية، نصحت من يعاني الكسل في العبادة بترديد دعاء نبوي صباحًا ومساء حرصه عليه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في أذكاره.


وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أعاني من الكسل في العبادة ماذا أفعل؟» عليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".


وتابعت: عليك بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).

 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان دوام التوفيق في العبادة، فإذا لاحظ نفسه أنه موفق للحفاظ على الصلاة في مواقيتها فإن هذا من رضا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق لهذا، لذلك ينبغي على الإنسان الذي وجد نفسه أدَّى العبادات أن يحمد الله على هذا التوفيق من أداء الصلاة والصيام، التوفيق إلى إخراج الزكاة، التوفيق إلى الحج فالإنسان يعلم أنه مرضي عليه من الله، إذا وجد نفسه في رحمة الله، في طاعة الله.


وأضاف "جمعة"، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، لو وجد الإنسان نفسه كثير الذنوب يعلم أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى الاستغفار وأن هذا الشيء هو نذير له من أجل أن يعود إلى الله، أما إذا وجد نفسه في طاعة، ووجد نفسه مستمرًا في هذه الطاعة، فهذه علامة كبيرة من علامات رضا الله.

 

الصلاة دار الإفتاء الدعاء

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