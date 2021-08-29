نضال الشافعي : مسلسل ورد يعرض في رمضان القادم

قال الفنان نضال الشافعى إنه يستعد لمسلسل جديد في رمضان يحمل اسم "ورد " عن سكان حى الأسمرات وكان متوقفا من السنة الماضية مع حنان مطاوع ولكن سيتم استكمال تصويره.

وأضاف نضال خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة ، و هناك أيضا فلمين وهما أولاد زهرة و ٩ مللى " ، مع مجموعة من النجوم الشباب.

وكانت قد كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض الى انفجار جزئى فى القولون حيث تم استئصاله.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن حالة نضال الصحية مستقرة حاليا ولكنه مازال فى المستشفى ومن المقرر أن يغادر خلال الأيام القليلة المقبلة ليستعد بعدها إلى إجراء عملية جراحية جديدة.

وأضافت زوجة نضال الشافعى : مر نضال فى الأيام القليلة الماضية بفترة عصيبة فى حياته بسبب انفجارالقولون وبعد إجراء عملية الاستئصال تعرض إلى صديد وتسبب فى تسمم له وارتفعت حرارته ولكن تم تدارك الأمر.

وأوضحت زوجة نضال الشافعى : نضال سيغادر المستشفى خلال يومين على الأكثر ليعود إلى المنزل ويستعد بعدها إلى إجراء عملية جراحية أخرى لا تقل خطورة عن العملية التى أجرها من قبل ولذلك أطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يجتاز هذه المرحلة الصعبة من حياته.

نضال الشافعي يطمئن جمهوره

طمأن الفنان نضال الشافعي - قبل أيام - الجمهور بعد مروره بوعكة صحية وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر نضال الشافعي مقطعا صوتيا ويظهر عليه التعب ، ليطمئن الجمهور بعد مروره من مرحلة الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى خلال يومين.

وعلق علي المقطع الصوتي قائلا : " شكرا لكل من دعا لي بالشفا وشكرا لكل من سعي قلبا وفعلا لمساندتي ".

حالة نضال الشافعي

وقال أشرف زكي: " نضال الشافعي حالته مستقرة وسيغادر المستشفى في غضون يوم أو يومين على الأكثر".

وتابع أشرف زكي أنه سيعقد جلسة بين نضال الشافعي ومنتج الفيلم مدحت سعد، وسيعمل على إنهاء كافة الخلافات بينهم ".

وكشف الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى عن تطور جديد فى حالة الفنان نضال الشافعى الصحية.

ونشر الأب بطرس دانيال صورا جديدة للفنان نضال الشافعى من داخل المستشفى وعلق من خلالها :" نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان نضال الشافعي.

وقام المركز الكاثوليكي للسينما ظهر يوم الاثنين ٢٣ أغسطس بزيارة الفنان المحبوب والمتميّز نضال الشافعي للاطمئنان عليه، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخراً.

وتابع بطرس دانيال :"أبدى نضال امتنانه لهذه الزيارة، كما طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

وتم إهداؤه تابلوها يحمل أسماء الله الحسنى، تعبيراً عن المحبة، وكان الشافعي في حالة معنوية مرتفعة، وقد بدا عليه التماثل للشفاء.