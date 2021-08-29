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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة من الحضري للاتحاد الدولي لكرة القدم

صدى البلد

شارك عصام الحضري لاعب الأهلي السابق فيديو قديم له من كأس العالم مع المنتخب المصري كانت نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
 

وكتب عصام الحضري عبر تويتر، قائلا: كل الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الاهتمام والتقدير الدائم".

 

وتعرضت صابرين زوجة عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، لحادث في منطقة الشيخ زايد، بالسيارة الخاصة بها.
 

وعلم صدى البلد أن زوجة عصام الحضري أصيبت ببعض الإصابات الطفيفة بالإضافة إلى وجود بعض التلفيات في السيارة.

وقال عصام الحضري لموقع صدى البلد، إن زوجته بخير حال لا يوجد ما يدعو للقلق ولكن الرعاية الطبية لها الأهم في الوقت الحالي، ولابد من وجود بعض الاهتمام.
 

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وعن تفاصيل الحادث أكد الحضري أن، السيارة انجرفت بشكل سريع بسبب وجود رمال على الأسفلت مما أدى إلى عدم السيطرة على السيارة وارتطامها بأحد السيارات الواقفة.
 

النادي الأهلي منتخب مصر الأهلى عصام الحضري موقع صدى البلد الكابتن عصام الحضري

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