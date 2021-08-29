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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفيش أسهل من كدة.. أسرع وسيلة لحرق دهون البطن والأرداف

تخسيس
تخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إنه من الضرورى تناول مريض السمنة لكميات كبيرة من المياه لقيامه بزيادة معدلات الحرق بالإضافة للمشى ساعة يوميا مما يساعد على حرق الدهون خاصة لمنطقتى البطن والأرداف.

وأوضحت  "سهيل" خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدى  ببرنامج “صباح البلد” والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن عدم ممارسة الرياضة ينتج عنها تراكم للخلايا الدهنية حول الكتلات العضلية، لافتة إلى أن الأشخاص الرياضيين أرض خصبة لزيادة الوزن فى حالة توقفه عن ممارسة الرياضة والتمارين وحرق الدهون المعتاد عليه يوميا.

وطالبت بعدم إرهاق العضلات بالرياضة الزائدة ولا بد من التعود على ممارسة رياضة المشى، لافتة إلى أن زيادة الوزن حول البطن والخصر مضر للغاية لأن معظم الأجهزة الحيوية للجسم تكون حول البطن ويكون التعامل معها فى تخسيس الوزن عن طريق إغلاق الشهية وإعطاء حوارق للجسم، وتنظيم مواعيد الأكل.

ولفتت إلى أنها تتبع مع حالات مرضى السمنة تنظيم مواعيد تناول وجباتها الغذائية وتشخيص الحالة لتحديد المادة الفعالة والكورس الآمن  مناسب للفئة العمرية، مؤكدة أنها الطبيبة الوحيدة فى مصر التى تمتلك فريق طبى يدرس علوم  التغذية.

وكانت سهيل ذكرت فى تصريحات سابقة أن كل شخص له طريقة تختلف عن غيره فى كيفية التعامل معه لإنقاص وزنه حسب فئة العمرية، حالته الصحية.

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

وأوضحت أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة للغاية حول مخاطر مرض السمنة، ولكنه أحيانًا لا يستطيع التحكم في الشهية، ويكون في حاجة إلى المتابعة مع الطبيب المختص.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الله عز وجل لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواء، معقبة: "ربنا خلق لينا في الأرض أعشاب تصلح لعلاج جميع الأمراض، منها أعشاب تقلل الشهية، وتزيد من معدل الحرق، وبالتالي التخلص من زيادة الوزن".

وكانت سهيل ذكرت فى تصريحات سابقة أن كل شخص له طريقة تختلف عن غيره فى كيفية التعامل معه لإنقاص وزنه حسب فئة العمرية، حالته الصحية.

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

وأوضحت أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة للغاية حول مخاطر مرض السمنة، ولكنه أحيانًا لا يستطيع التحكم في الشهية، ويكون في حاجة إلى المتابعة مع الطبيب المختص.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الله عز وجل لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواء، معقبة: "ربنا خلق لينا في الأرض أعشاب تصلح لعلاج جميع الأمراض، منها أعشاب تقلل الشهية، وتزيد من معدل الحرق، وبالتالي التخلص من زيادة الوزن".

الدكتور دعاء سهيل الوزن رياضة تمارين ممارسة الرياضة رشا مجدي مرض السمنة

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