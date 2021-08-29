تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه في شراء أراضي وعقارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية ، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا - مقيمين بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.