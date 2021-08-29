دهب وألماظ.. سعد الصغير يثير الجدل أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجته | شاهد

احتفل الفنان سعد الصغير، بعيد ميلاد زوجته برلنتى مساء أمس فى إحدى الأماكل الخاصة وسط مجموعة من أصدقائهم.

ونشرت برلتنى عبر حسابها بموقع انتسجرام، مجموعة من الصور والفيديوهات، حيث أهدى سعد الصغير زوجته 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب.

وتصدر الفنان سعد الصغير، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد كشفه عن تفاصيل تبينه طفلين.

وأشاد الجمهور بتصرف سعد الصغير، من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي.

روى الفنان سعد الصغير، تفاصيل تكفله برعاية طفلين عثر عليهما في أحد شوارع الإسكندرية صباح أمس، أثناء تصويره بعض اللقطات.

قال سعد الصغير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “ كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت”، موضحا أن والدة الطفلين متزوجة في القاهرة وقالتلهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه.

كما أكد سعد الصغير أن الطفلين معه بالمنزل وسيتكلف بتوفير جميع مستلزمات الطفلين في حال إنتقالهما إلي دار رعاية، مضيفا:" هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني ولو كملوا معايا في البيت مفيش مشكلة".

8369a8e5-746f-4487-bf2f-117c7fad7f92

a2d10b9e-f008-4a50-844c-a22d86d25c2e