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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

صدى البلد

أخاطبكم ياريس من نظرة المواطن الواعي لما يحدث من حولة في البلدان العربية والتفكك الذي يطال الشعوب أخاطبكم وأعلم مدي حرصكم علي عبور مصر ومواطنيها إلي شواطئ النماء والتطوير والتنمية المستدامة والبناء في الإنسان قبل الحجر، وأقول لكم محبتكم في القلوب الواعية تزداد يوماً بعد يوم نري ما تفعله في الداخل والخارج، وحرصكم الدائم علي مواجهة كافة المخاطر والصعاب والعراقيل التي تحاك ضد الوطن وضد تقدم الدولة المصرية في الخارج والداخل من خفافيش الظلام وكارهي التقدم أصحاب المصالح الشخصية.

مازلنا ياريس نري خطواتكم الفعالة في كافة المجالات وفي شتي الملفات نري الشباب يتقدمون الصفوف والنساء يتبوؤن المناصب التي كانت في السابق محرمة عليهم وذوي الإعاقة وحرصكم علي إشراكهم في الحياة السياسية والتنفيذية والإدارية نري الصورة الكبيره من بعيد للرئيس الإنسان قبل الرئيس الذي يدير دولة كبيره وعظيمة مثل مصر ويعيد بنائها من جديد لتليق بالعالم المحاط بنا نري مدي الخطوات الجادة في الحفاظ علي صحة المصريين والتحركات من أجل توفير ملايين الأمصال الواقية يوميا لرعاية شعب يواجه مخاطر وباء عابر للقارات ويرهق دول كبيره ومتطورة.

وكوني أحد شباب مصر، أقول لكم لا تنظروا الي أعداء التطوير والتنمية بل حبكم في القلوب ينتصر يوميا علي الحاقدين ونري مئات المبادرات التي ترعي وتسعد وتنمي حياة الطيبين في القري وترسم البسمة على وجوه الكبار والصغار ليذكركم التاريخ بكل حب في صفحات من نور وسطور من ذهب للحفاظ علي الهوية المصرية وبناء الجمهورية الجديدة .

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