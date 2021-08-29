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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكشف عن أفيش دورة المهرجان القومى للمسرح الـ 14

مهرجان القومى للمسرح
مهرجان القومى للمسرح

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري، عن أفيش دورته الرابعة عشرة التي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبدالدايم وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تقرر أن تقام بعنوان "الكاتب المسرحي المصري ".

 

وعن اختيار هذه الدورة من المهرجان لتحمل اسم الكاتب المسرحي المصري، قال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان إن الدورة الجديدة من المهرجان لا تقام على مستوى العروض فقط لأن ذلك شيئا يصعب تحقيقه ولكنها ستقام على مستوى الجانب النظري والفكري من خلال الندوات التي تقام خلال الفعاليات والتي ستتناول كل ما يخص عنصر التأليف حتى ما قبل 150 سنة مسرح، مضيفا أن المؤلف مظلوم كثيرًا رغم أنه في أزهى عصور المسرح كان المؤلف هو النجم والبطل أما الآن فصار المؤلف على الهامش والنصوص يتم الاعتداء عليها دون الرجوع لمؤلفيها وكُتابها، لذا نحاول أن نرد للمؤلف حقه ونستعيد قيمته الفعلية التي تعلي من شأن الحركة المسرحية، في محاولة للإجابة عن السؤال المثار منذ سنوات: هل نعاني أزمة مؤلف وأزمة نصوص؟.

مهرجان القومى للمسرح 

افيش المهرجان 

أما عن تفاصيل الأفيش وفكرته، قال مصممه الفنان مصطفى عوض: يظهر على الأفيش الرسمي للمهرجان الكاتب المصري الفرعوني القديم جالسا على كرسي المخرج مع وجود لهرمين يسار ويمين الكاتب وهنا دلالة أن الكاتب المصري يعتبر هو الهرم الثالث لتأكيد أهميته كعنصر أساسي في العمل المسرحي، وذلك إلى جانب وجود "الوجهين الباكي والضاحك" رمز المسرح المتعارف عليه، كما جمعت ما بين مهنة الكاتب والمخرج، لأنهما أول عنصرين في العمل المسرحي وأساسه، مع وجود بعد حضاري تاريخي لمصر التي تمتد حضارتها لسبعة آلاف سنة.

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جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كانت أعلنت مؤخرا عن تكريم اسم النجمين الراحلين "سمير غانم" و"دلال عبدالعزيز"، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.

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