ننشر رواتب الأئمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الزيادة الأخيرة

أصدرالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م بتاريخ 26/ 8/ 2021م بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر .

يأتي ذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة .



ووجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة ، كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار ، معاهدين الله (عز وجل) و الرئيس أن يبذلوا قصارى جهدهم في نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفي خدمة وطننا العزيز .

وعبر صفحته الرسمية بالفيسبوك كشف وزير الأوقاف عن جدول تحسين أحوال الأئمة المادية في عهد الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية حيث تبين أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 3027 جنيه شهريا في حين بلغت زيادة بعض الأئمة 4348 جنيه شهريا ، كما بلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 290% ، وهذه الزيادات لم تحدث في تاريخ وزارة الأوقاف .