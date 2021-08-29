البورصة تربح 2.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر الأسهم قيادية وارتفاع مؤشرا الأسهم المتوسطة والأوسع نطاقا، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.487 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 11113 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13451 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة.