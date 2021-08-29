اقتصاد الإمارات ...1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم.

وشهدت دائرة الأراضي والاملاك في دبي اليوم تسجيل 229 مبايعة بقيمة 950.94 مليون درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 524.2 مليون درهم و184 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 426.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبيعات الأراضي فى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بقيمة 281 مليون درهم في منطقة المرقبات تلتها مبايعة بقيمة 98 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 154.56 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 50.19 مليون درهم و 63 رهن فلل وشقق بقيمة 104.37 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الاولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 393.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 170 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم.