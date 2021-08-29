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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير من القوات المسلحة للمتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية

صدى البلد

حذرت القوات المسلحة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية من قيام بعض الأشخاص بإدعاء  قدراتهم على مساعدة المتقدمين في اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكلية والمعاهد العسكرية مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك ‏في إطار بناء الثقة وتحقيقا لمبدأ الشفافية التي تنتهجها القوات المسلحة تجاه المتقدمين لشرف الإلتحاق في الكليات والمعاهد العسكرية .

وفي هذا الإطار تحذر القوات المسلحة من الانسياق وراء تلك الإدعاءات الكاذبة وعدم الوقوع ضحية للأعمال النصب والاحتيال علما بأن القانون سيطبق لكل من يقدم على هذا العمل سوى بقبوله او اللجوء إليها.

و تهيب القوات المسلحة المسلحة بضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

وتؤكد القوات المسلحة على ان ‏معايير القبول في الكليات والمعاهد العسكرية تتم بمنتهى الحيادية والشفافية وعلى من يرغب في الاستفسار عن أي معلومات خاصة بالقبول بالكليات والمعاهد العسكرية التوجه لمكتب تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية لجنة الاستعلامات

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