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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرزوق محمد يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجودو

صدى البلد

تقدم اليوم الأحد، مرزوق محمد، بأوراق ترشحه رسميا على رئاسة اتحاد الجودو، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 30 سبتمبر المقبل.
وكان اتحاد الجودو أعلن فتح باب الترشح للانتخابات اليوم الأحد، على أن يستمر المترشحين في التقدم بأوراقهم لمدة 7 أيام.
وأكد مرزوق محمد، المرشح لرئاسة اتحاد الجودو في الانتخابات المقبلة، أن نشر اللعبة في جميع محافظات الجمهورية هو كلمة السر في النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات في جميع المراحل العمرية.
وأضاف مرزوق، أن رياضة الجودو حاليا تُمارس فقط في 10 محافظات، وهو عدد قليل، خاصة وأن رياضة الجودو تتمتع بشعبية كبيرة في مصر، ولها تاريخ طويل من الإنجازات والنجاحات.
وتابع: "هدفي نشر الجودو في جميع المحافظات الجمهورية ومساعدة الأندية على المشاركة في كافة البطولات المحلية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة أعداد اللاعبين بشكل كبير جدا".
وأوضح نائب رئيس اتحاد الجودو، أنه سيضع عددًا من الحوافز القوية لرفع العبء عن كاهل الأندية، وتشجيعها على الاهتمام بلعبة الجودو، والمشاركة في كافة البطولات المحلية.
وأشار مرزوق محمد إلى أن الاهتمام بنشر اللعبة سيضع المنتخبات في مكانة تستحقها، وسيساهم بشكل كبير في عودة الجودو المصري لمنصات التتويج القارية والدولية والأولمبية أيضًا.
ووضع مرزوق خطة طموحة لنشر رياضة الجودو في كل محافظات الجمهورية، وتشجيع مراكز الشباب والأندية على الاهتمام باللعبة، بالإضافة إلى صناعة كوادر إدارية وتدريبية من خلال الدورات التدريبية المستمرة.
واعتمد مرزوق في خطته على استغلال الطفرة الهائلة التي شهدتها المنشآت الرياضية في كل المحافظات بتوجيهات من القيادة السياسية، وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالملف الرياضي.

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