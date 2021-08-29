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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يبتعد عن الشهرة.. سبب رفض ميريام فارس ظهور زوجها معها في الصور

ميريام فارس مع ابنها
ميريام فارس مع ابنها وزوجها

تصدرت  الفنانة اللبنانية ميريام فارس،  مؤشرات البحث على جوجل وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة، أثناء  احتفالها بالذكرى السابعة لزواجها من رجل الأعمال اللبناني داني متري.

 

وعلى  الرغم أن ميريام فارس حرصت على نشر صورة برفقة زوجها على غير العادة ، إلا أنها فضلت عدم الكشف عن وجه ، حيث كانت دائما تحرص على وضع صورتها بمفردها.

 

وعلم صدى البلد أن ذلك يعود إلى طلب زوجها ، حيث يرفض دائما الظهور أو أن تكون عليه الأضواء مثل غيره من زوجات  الفنانات ، حيث يفضل أن يتعامل كإنسان عادي وليس شخصا مشهورا .

ميريام فارس في صورة جديدة برفقة ابنها الأصغر ديف:

نشرت الفنانة ميريام فارس ، صورة جديدة برفقة ابنها الأصغر ديف ، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام .

وظهرت ميريام فارس ، وهي تلاعب ابنها و علقت علي الصورة قائلة: أجمل شعور بالكون .

 

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

 

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

 

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا.

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ميريام فارس تلاعب ابنها.. وتعلق: أجمل شعور بالكون

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بالشفاف.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

وأحيت ميريام فارس حفلا غنائيا كبيرا في أبو ظبي، نهاية يوليو الماضي، وأشعلت المسرح بغنائها عدد من الأغاني الخاصة بها كان أبرزها أغنية “زهرة”، والتي قامت بغنائها للمرة الأولى على المسرح برفقة الفرقة الموسيقية.

 

كما تفاعل الجمهور مع صور وفيديوهات ميريام فارس، فور نشرها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

ميريام فارس تستعيد ذكريات حملها الثاني والجمهور يعلق على ملابسها

نشرت الفنانة ميريام فارس عددا من الصور لها على حسابها بتطبيق انستجرام، بمناسبة مرور عام على ولادة ابنها الثاني ديف، وتستعيد بها ذكريات الحمل التي قضتها في الحجر الصحي برفقة ابنها داني وزوجها.

ميريام فارس الفنانة اللبنانية ميريام فارس رجل الأعمال اللبناني داني متري الذكرى السابعة لزواجها مؤشرات البحث على جوجل بإطلالة جريئة

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