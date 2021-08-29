وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تهدد الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الأحدن إن إيران تهدد الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأضاف جانتس في تصريحات صحفية: " تحوّل إيران إلى نووية سيؤدي إلى سباق تسلح إقليمي يعرض العديد من الدول للخطر".

وتابع: ": أنشطة إيران قد تقود في المستقبل إلى وضع أسلحة متطورة في أياد غير مستقرة، وإذا فشلت التحركات الدبلوماسية مع إيران فسننتقل إلى قنوات أخرى".

واستطرد جانتس: "امتلاك إيران للسلاح النووي سيطلق سباقا للتسلح في الشرق الأوسط، ومن المهم جدا منع إيران من امتلاك سلاح نووي قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في ختام زيارته إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، أن "كلّ أهداف الزيارة تحققت".

وقال في تصريحات، اليوم الأحد، قبيل مغادرته واشنطن: "كل أهداف الزيارة تحققت... اتفقنا مع بايدن على العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

كما أضاف في بيان صادر عن مكتبه: اتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة".

وكان بايدن أعلن سابقا أنه ناقش مع بينيت "التهديد الذي تشكله إيران، والتزام واشنطن بضمان عدم تطوير إيران أبدا لسلاح نووي، وفق تعبيره.

كما أضاف في تصريحات مقتضبة للصحفيين حينها، "نحن نضع الدبلوماسية أولا وسنرى إلى أين تقودنا. لكن إن أخفقت الدبلوماسية فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى" دون أن يتطرق لتفاصيل محددة عن تلك الخيارات.

بدوره، ذكر بيان للبيت الأبيض صدر بعيد لقاء الزعيمين، أنهما "راجعا خطوات ردع واحتواء سلوك إيران الخطير في المنطقة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان من المفترض أن يلتقي ضيفه يوم الخميس الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الجمعة، في أعقاب الهجوم الدامي الذي نفذه تنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابل، وراح ضحيته 92 شخصا على الأقل بينهم 13 جنديا أميركيا.

