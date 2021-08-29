عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تهدد الشرق الأوسط

بيني جانتس
بيني جانتس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الأحدن إن إيران تهدد الشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأضاف جانتس في تصريحات صحفية: " تحوّل إيران إلى نووية سيؤدي إلى سباق تسلح إقليمي يعرض العديد من الدول للخطر".

وتابع: ": أنشطة إيران قد تقود في المستقبل إلى وضع أسلحة متطورة في أياد غير مستقرة، وإذا فشلت التحركات الدبلوماسية مع إيران فسننتقل إلى قنوات أخرى".

واستطرد جانتس: "امتلاك إيران للسلاح النووي سيطلق سباقا للتسلح في الشرق الأوسط، ومن المهم جدا منع إيران من امتلاك سلاح نووي قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في ختام زيارته إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، أن "كلّ أهداف الزيارة تحققت".

رئيس وزراء إسرائيل لبايدن: لن أكرر ما فعله نتنياهو ضد إيران

إسرائيل تستعد لإعلان الحرب على إيران.. جانتس: شهران وتحصل طهران على سلاح نووي.. وبند إيراني في ميزانية جيش الاحتلال

وقال في تصريحات، اليوم الأحد، قبيل مغادرته واشنطن: "كل أهداف الزيارة تحققت... اتفقنا مع بايدن على العمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

كما أضاف في بيان صادر عن مكتبه: اتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة".

وكان بايدن أعلن سابقا أنه ناقش مع بينيت "التهديد الذي تشكله إيران، والتزام واشنطن بضمان عدم تطوير إيران أبدا لسلاح نووي، وفق تعبيره.

كما أضاف في تصريحات مقتضبة للصحفيين حينها، "نحن نضع الدبلوماسية أولا وسنرى إلى أين تقودنا. لكن إن أخفقت الدبلوماسية فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى" دون أن يتطرق لتفاصيل محددة عن تلك الخيارات.

بدوره، ذكر بيان للبيت الأبيض صدر بعيد لقاء الزعيمين، أنهما "راجعا خطوات ردع واحتواء سلوك إيران الخطير في المنطقة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان من المفترض أن يلتقي ضيفه يوم الخميس الماضي، إلا أن الاجتماع تأجل إلى الجمعة، في أعقاب الهجوم الدامي الذي نفذه تنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابل، وراح ضحيته 92 شخصا على الأقل بينهم 13 جنديا أميركيا.
 

بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي بايدن جو بايدن ايران نووي

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء إسرائيل لبايدن: لن أكرر ما فعله نتنياهو ضد إيران

إسرائيل تستعد لإعلان الحرب على إيران.. جانتس: شهران وتحصل طهران على سلاح نووي.. وبند إيراني في ميزانية جيش الاحتلال

هجمات سرية.. رئيس حكومة إسرائيل يهدد باستهداف إيران

ترشيحاتنا

مخالفة لكافة اللوائح..الزمالك يرفض رسميا عقوبات اتحاد الكرة ضد النادي ولاعبيه ويقرر التصعيد

أحمد موسى: الدول الأوربية تعاني من البطالة بسبب كورونا

حكاية الشنطة النبيتي .. كلمة السر لعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية بالكونغو

وصول ميسي لملعب مباراة باريس سان جيرمان و ستاد ريمس.. فيديو

روبوت لمراقبة الامتحانات.. مشروع تخرج يحدث ثورة هائلة في الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

اتحاد الكرة : إيقاف شيكابالا 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

الكيل بمكيالين.. بيان شديد اللهجة من الزمالك بسبب أحداث تسليم درع الدورى وأزمة شيكابالا

أول رد فعل من مي حلمي عقب قرار وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

حرض على سب الأهلي وتعدى على رئيس الاتحاد..تطورات أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

مع استئناف حركة السفر.. 6 لقاحات معتمدة لدخول السعودية

الهندسة أقل من 80%.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 "فيديوجراف"

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ