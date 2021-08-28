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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء إسرائيل لبايدن: لن أكرر ما فعله نتنياهو ضد إيران

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل يؤكد لبايدن أنه لن يكرر خطأ نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يشن حملة علنية ضد الاتفاق النووي الإيراني كما فعل بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادره إن بينيت كرر هذه الرسالة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأوضحت المصادر أن بينيت أبلغ بايدن أنه يعتقد أن الحوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيحقق نتائج أفضل حول الخلاف بشأن إيران.

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وقال مسؤول إسرائيلي حضر الاجتماع إن بينيت أبلغ بايدن أنه بغض النظر عن الخلافات السياسية، فإنه يريد العمل وفقا لقواعد الصداقة بين البلدين.

وتحولت الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الاتفاق النووي الإيراني، إلى معارك علنية في وسائل الإعلام، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التوتر والإضرار بالعلاقات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، شن حملة ضد الاتفاق النووي لعام 2015، وانتقد خطاب الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أكد خلال لقاء مع بينيت التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر "تشرفت اليوم باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت في البيت الأبيض. عززنا الشراكة الدائمة بين بلدينا وأكدنا على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل نفتالي بينيت نتنياهو

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