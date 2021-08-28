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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة بايدن وبينيت .. رئيس حكومة إسرائيل يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة تل أبيب

رئيس حكومة إسرائيل
رئيس حكومة إسرائيل يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة تل ابيب

قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إنه دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل بعد تغلبها على متحور دلتا من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بينيت في ختام أول لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي في واشنطن.

وقال بينيت على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "شعرت أننا نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة، وجدت زعيما يحب إسرائيل ويعرف بالضبط ما يريد، زعيما منتبه لاحتياجاتنا أيضا".

وحول الملف النووي الايراني قال بينيت إن "الرئيس بايدن ونحن مصممون على ألا تكون إيران قادرة أبدا على امتلاك سلاح نووي. أنا سعيد لأننا نتفق على الهدف".

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وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة ستعملان خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة على تطوير قنوات التعاون في هذا الصدد، مضيفا "ليس هناك الكثير من الوقت .. الموضوع ملح ولا يحتمل التأخير"، في إشارة إللى تخوف تل أبيب من تحقيق طهران اختراقا نوويا.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه دعا رئيس الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل "بعد التغلب على متحور دليتا" من فيروس كورونا.

والتقى بينيت في وقت سابق الرئيس الأمريكي جو بايدنفي البيت الأبيض، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

قمة بايدن وبينيت بايدن بينيت إسرائيل أمريكا

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قمة بايدن وبينيت .. رئيس حكومة إسرائيل يدعو الرئيس الأمريكي لزيارة تل أبيب

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