كيفية مشاركة ذوي الهمم للاستثمار بالبورصة .. فيديو

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، إن هناك احد المستثمرين من أصحاب الهمم وهو فاقد البصر حاول التواصل معنا وابدي رغبته في التعامل مع البورصة ومن هنا جاءت لنا الفكرة في تسهيل الإجراءات لهم من اجل مساعدتهم .



وأضاف محمد فريد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن التكنولوجيا في تقدم والتالي فأن برامج التداول أصبحت عالية الجودة وفي تقدم أيضا والان يمكنها قرات التداول السعري الخاص بسهم المستثمر من أصحاب الهمم .



وأوضح محمد فريد ، أن هذه الحلول ولدت شعور لدي أصحاب الهمم بانهم يمكنهم عمل أي شيء والدولة المصرية تساعدهم علي تلبية رغباتهم واحتياجاتهم .

علق عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في البورصة المصرية، على مشاركته بالبورصة المصرية، معقبا: "شرف لي أني أكون في هذا المشهد".

وأضاف "سليمان"، "هدفنا أن نعرف المكفوفين أننا يمكن أن نمارس التداول بأنفسنا دون الاحتياج لأي شخص آخر"، لافتا: "انتظرت فترة طويلة لكي أمارس التداول ومؤخرا تعاملت مع شركة لها تطبيق يعمل مع البرنامج الناطق، ومن هنا بدأت أتعامل معه".



وتابع "رأينا تعاون جميل ورهيب وروح جميلة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وقابلتنا بحفاوة وبشكل جميل وسعمت رأي كل شخص منا وتجاوبت معنا"، موضحا: "التداول فرصة عمل للكفيف لأن فرص العمل أمام الكفيف ضئيلة جدا".